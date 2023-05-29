ФАС разрешила «Югу Руси» купить племзавод «Комсомолец»

«Комсомолец» специализируется на выращивании рапса Pixabay

ФАС предварительно одобрила приобретение 100% акций племзавода «Комсомолец» в Забайкальском крае структурой «Юга Руси» - «Финанс Юг Руси». Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, несмотря на одобрение регулятора, договоренности о закрытии сделки между сторонами пока нет. В пресс-службе «Юга Руси» не ответили на запрос «Агроинвестора».



Основной вид деятельности «Комсомольца» - выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. На конец 2022 года по 50% акций компании принадлежали Константину и Валерию Нагелям. Согласно рейтингу BEFL, у «Комсомольца» к середине 2022 года было 188 тыс. га сельхозземель, компания входила в топ-30 крупных владельцев земельных активов. Компания выращивает рапс, пшеницу, ячмень, овес и лен.



«Юг Руси» объединяет девять маслозаводов, крупнейший из которых находится в Ростове-на-Дону. Согласно отчету группы «Русагро», в сезоне 2021/22 года «Юг Руси» обеспечивал 12% выпуска сырого подсолнечного масла в стране и 28% — бутилированного, продукция в том числе поставляется на экспорт.



В марте 2023 года председатель совета директоров племзавода «Комсомолец» Валерий Нагель говорил «Агроинвестору», что у предприятия есть проблемы со средствами для проведения посевной кампании. https://www.agroinvestor.ru/markets/news/39944-sovekon-predupredil-o-neminuemom-sokrashchenii-proizvodstva-zernovykh-i-maslichnykh-v-rossii/ На этом фоне он допускал сокращение посевов пшеницы сразу на 90%. Нагель объяснял, что в прошлом сезоне был получен большой убыток, что добавило проблем. Несмотря на то, что Китай сейчас разрешает поставлять пшеницу из Забайкалья, компания не смогла получить для этого квоту, хотя у нее есть для этого готовые контракты, рассказывал Нагель.



Еще одной сложностью для компании стали экспортные пошлины, из-за которых «Комсомолец» планирует в два раза сократить посевы рапса. «У нас нет понимания, что будет с пошлиной. Перспективы выглядят страшно, и, к сожалению, мы не видим положительных для нас действий со стороны государства <…>», — говорил Нагель.



Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», говорят, что «Юг Руси», возможно, хочет купить «Комсомолец» из-за желания «встроиться» в историю развития отношений и торговли России и Китая, рассчитывая на сохранение возможности экспорта рапса из Забайкальского края. Вывоз рапса из России запрещен до 31 августа 2023 года, но поставки через пункт пропуска Забайкальск были возможны до 31 марта. Нагель ранее говорил «Агроинвестору», что поддерживает инициативу не распространять действие ограничений на регион. «Большое спасибо Минсельхозу, что он почувствовал боль Забайкалья: наверное, у нас единственный регион, где все растениеводство строится на масличных. Все остальное — пшеница, овес, ячмень и др. — субсидируется за счет масличных», — отмечал он.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Коммерсанту», что возможности для развития аграрного экспорта в Китай есть, а производство рапса в Забайкалье может быть привлекательным для крупных агрохолдингов. Однако, по словам директора аналитического центра «СовЭкон» Андрея Сизова, управление агрохолдингом в этом регионе будет затруднительным из-за его удаленности от европейской части и Юга России. Кроме того, несмотря на политические заявления, Китай до сих пор не снимает ограничения на поставки российских продуктов питания, включая пшеницу и свинину, отметил он.





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