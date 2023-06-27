В этом году экспорт продукции АПК может остаться на уровне 2022-го или снизится

В структуре российского агроэкспорта традиционно преобладают зерно и продукты переработки масличных Е. Разумный

В 2023 году экспорт продукции АПК из России может остаться на уровне прошлого года или немного снизиться. Это объясняется снижением мировых цен, потенциал вывоза тоже не увеличивается. Об этом «Агроинвестору» сообщил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. По оценке эксперта, вывоз зерна в первой половине года может оказаться рекордным. Во второй половине рекорда может не быть, однако экспорт все равно будет очень высоким.



В то же время, поскольку цены существенно ниже, чем в прошлом году, по стоимости может сократиться даже зерновая часть экспорта, считает Рылько. В структуре продукции, которая вывозится за рубеж, традиционно преобладают зерно и продукты переработки масличных (шрота и масла). Все остальные товары занимают менее 40% от общего объема вывоза, поэтому не играют радикальной роли, считает гендиректор ИКАР.



Согласно данным ITC Trade Map, которые приводит центр «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2022 году мировой экспорт продукции АПК достиг рекордной отметки, превысив $2 трлн. Стоимостной объем вырос на 7,4% по сравнению с 2021 годом. Россия заняла 17-е место среди крупнейших поставщиков продовольственных товаров и сельхозсырья, увеличив свою долю до 2,1%. Среди топ-20 государств наша страна продемонстрировала наибольший прирост объема экспорта продукции АПК за последние 10 лет — он вырос в 2,5 раза.



В прошлом году российский аграрный экспорт увеличился на 12%, достигнув отметки в $41,6 млрд. Выручка от продаж зерна увеличилась на 18%, масложировой продукции — на 25%, мясной продукции — на 23%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности — на 1,6%. Одновременно отгрузки рыбы и морепродуктов в сравнении с 2021 годом уменьшились на 12%, молочной продукции — на 1,9%, сравнили аналитики «Агроэкспорта». Там отметили, что топ-20 стран-поставщиков в 2022 году обеспечили 69,8% мирового экспорта продовольствия. В 2021 году эта доля составляла 67,9%.



В структуре глобального экспорта продовольственных товаров в прошлом году на лидерские позиции вышли зерновые культуры с долей 8,8%. В 2022 году выручка от мирового экспорта зерна увеличилась на 16% до $178 млрд, говорится в сообщении «Агроэкспорта». На второе место по объему выручки поднялись жиры и масла, где зафиксирован рост на 18% до $173 млрд. Мясная продукция опустилась в структуре мирового аграрного экспорта на третье место ($163 млрд, +7%).



«Непростая геополитическая обстановка в мире привела к трансформации экспорта продукции АПК. Российские компании адаптировались к новой реальности — перестроили логистические маршруты и финансовые расчеты с контрагентами, — приводит «Агроэкспорт» слова замглавы Минсельхоза Сергея Левина. — Государство, со своей стороны, скорректировало условия предоставления господдержки и направило усилия на максимальную помощь бизнесу. Благодаря совместной работе российские компании АПК продолжают увеличивать свое присутствие на мировом продовольственном рынке, обеспечивая бесперебойность поставок и внося существенный вклад в решение проблем глобальной продовольственной безопасности».



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