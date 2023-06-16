Россия планирует войти в топ-10 экспортеров продовольствия

Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия Flickr.com

Россия ставит задачу к 2030 году войти в десятку мировых экспортеров продовольствия. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Сейчас страна занимает 18-ю позицию в рейтинге. Россия поставляет продовольствие в 160 стран, при этом, по словам вице-премьера, закрытие западных рынков не обрушило наш экспорт, а привело к его увеличению. Так, если в досанкционном 2013 году поставки за рубеж были на уровне $16,5 млрд, то в 2022-м объем агроэкспорта вырос до $41,5 млрд. «Политика санкций не приводит к закрытию границ. Политика санкций приводит к тому, что в беднейших странах продовольствия будет все меньше и оно будет все дороже», — подчеркнула Абрамченко.



В интервью ТАСС она отметила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия. «Мы понимаем, что излишки нашего продовольствия, те, которые мы можем реализовать на внешних рынках, очень нужны нашим партнерам — дружественным странам, развивающимся странам, крупнейшим странам», — подчеркнула вице-премьер.



Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), мировой импорт продовольствия в этом году достигнет нового рекорда — $1,98 трлн, однако беднейшие страны сократят закупки из-за высоких цен. Рост мировых цен, вызванный повышением котировок на фрукты, овощи, сахар и молочные продукты, снижает спрос, особенно в экономически наиболее уязвимых странах, говорится в сообщении FAO. Расходы на импорт для группы наименее развитых стран (около 47 государств) в этом году сократятся на 1,5%, при этом в таких государствах как Тунис, Египет и Пакистан оно достигнет почти 5%.



Из-за введения санкций российские экспортеры столкнулись с некоторыми трудностями, связанными с взаиморасчетами, логистикой, фрахтом и страхованием морских судов, напомнила Абрамченко в интервью ТАСС. Однако в результате экспортеры переориентировались на другие рынки — Глобальный Юг, Латинскую Америку, Африку. «И прогнозы у нас хорошие по экспорту, потому что население растет. [Появляются] зоны с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства из-за того, что меняется климат, деградируют почвы, возникает нехватка пресной воды. <…> Конечно, для России открываются возможности именно как мирового поставщика продовольствия», — считает вице-премьер. Ранее в интервью РИА «Новости» она говорила, что в этом году рост агроэкспорта может быть сопоставим с показателем 2022-го, когда поставки увеличились на 12%.



В том числе экспорт зерна из России в новом сезоне, по словам Абрамченко, может составить около 60 млн т с учетом переходящих запасов. Урожай зерна в России в этом году при благоприятных погодных условиях может достигнуть 130 млн т, а в перспективе возможно и повторение рекорда 2022-го, когда было собрано почти 158 млн т, сказала она ТАСС. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что Россия в новом сельхозгоду может поставить на внешние рынки 50-55 млн т зерна, а в текущем — свыше 55 млн т. Валовой сбор зерна, по прогнозу агроведомства, составит 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы.



С начала сезона экспортировано 52 млн т зерна, это на 42% больше, чем в предыдущем сезоне, сравнил в ходе ПМЭФ руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук, пишет «Интерфакс». Причем, ключевые потребители российского зерна готовы использовать рубли и юани в расчетах за него. «Бизнес ищет возможность рассчитываться в локальных валютах, в рублях, в юанях. И мы видим, что с точки зрения спроса такие возможности приветствуются, мы видим, что ключевые потребители, а это Турция, Египет, Иран, на которые приходится порядка 50% экспорта зерна, готовы использовать рубль в качестве платежного средства, готовы переходить на юани в качестве платежного средства», — рассказал он.



Сергейчук также отметил, что стоимость и себестоимость производства продовольствия в мире будут расти, что усугубит сложности, которые есть в беднейших странах. У России же есть возможности для увеличения производства и наращивая экспорта продовольствия. «Экспортный потенциал на ближайшие годы может быть удвоен с точки зрения как зерновых, так и других сельхозкультур. Наши ключевые партнеры — Китай, Индия — также имеют огромный потенциал для роста импорта российского продовольствия», — уверен он.



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