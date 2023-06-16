разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Россия планирует войти в топ-10 экспортеров продовольствия

Экспорт зерна в новом сезоне может составить около 60 млн тонн

| Агроинвестор |

Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия
Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия

Россия ставит задачу к 2030 году войти в десятку мировых экспортеров продовольствия. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сказала вице-премьер Виктория Абрамченко. Сейчас страна занимает 18-ю позицию в рейтинге. Россия поставляет продовольствие в 160 стран, при этом, по словам вице-премьера, закрытие западных рынков не обрушило наш экспорт, а привело к его увеличению. Так, если в досанкционном 2013 году поставки за рубеж были на уровне $16,5 млрд, то в 2022-м объем агроэкспорта вырос до $41,5 млрд. «Политика санкций не приводит к закрытию границ. Политика санкций приводит к тому, что в беднейших странах продовольствия будет все меньше и оно будет все дороже», — подчеркнула Абрамченко.

В интервью ТАСС она отметила, что Россия не видит для себя преимуществ от участия в зерновой сделке, но продолжит выполнять гуманитарную задачу по экспорту продовольствия. «Мы понимаем, что излишки нашего продовольствия, те, которые мы можем реализовать на внешних рынках, очень нужны нашим партнерам — дружественным странам, развивающимся странам, крупнейшим странам», — подчеркнула вице-премьер.

Согласно прогнозу Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO), мировой импорт продовольствия в этом году достигнет нового рекорда — $1,98 трлн, однако беднейшие страны сократят закупки из-за высоких цен. Рост мировых цен, вызванный повышением котировок на фрукты, овощи, сахар и молочные продукты, снижает спрос, особенно в экономически наиболее уязвимых странах, говорится в сообщении FAO. Расходы на импорт для группы наименее развитых стран (около 47 государств) в этом году сократятся на 1,5%, при этом в таких государствах как Тунис, Египет и Пакистан оно достигнет почти 5%.

Из-за введения санкций российские экспортеры столкнулись с некоторыми трудностями, связанными с взаиморасчетами, логистикой, фрахтом и страхованием морских судов, напомнила Абрамченко в интервью ТАСС. Однако в результате экспортеры переориентировались на другие рынки — Глобальный Юг, Латинскую Америку, Африку. «И прогнозы у нас хорошие по экспорту, потому что население растет. [Появляются] зоны с неблагоприятными условиями для ведения сельского хозяйства из-за того, что меняется климат, деградируют почвы, возникает нехватка пресной воды. <…> Конечно, для России открываются возможности именно как мирового поставщика продовольствия», — считает вице-премьер. Ранее в интервью РИА «Новости» она говорила, что в этом году рост агроэкспорта может быть сопоставим с показателем 2022-го, когда поставки увеличились на 12%.

В том числе экспорт зерна из России в новом сезоне, по словам Абрамченко, может составить около 60 млн т с учетом переходящих запасов. Урожай зерна в России в этом году при благоприятных погодных условиях может достигнуть 130 млн т, а в перспективе возможно и повторение рекорда 2022-го, когда было собрано почти 158 млн т, сказала она ТАСС. Ранее министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев говорил, что Россия в новом сельхозгоду может поставить на внешние рынки 50-55 млн т зерна, а в текущем — свыше 55 млн т. Валовой сбор зерна, по прогнозу агроведомства, составит 123 млн т, включая 78 млн т пшеницы.

С начала сезона экспортировано 52 млн т зерна, это на 42% больше, чем в предыдущем сезоне, сравнил в ходе ПМЭФ руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук, пишет «Интерфакс». Причем, ключевые потребители российского зерна готовы использовать рубли и юани в расчетах за него. «Бизнес ищет возможность рассчитываться в локальных валютах, в рублях, в юанях. И мы видим, что с точки зрения спроса такие возможности приветствуются, мы видим, что ключевые потребители, а это Турция, Египет, Иран, на которые приходится порядка 50% экспорта зерна, готовы использовать рубль в качестве платежного средства, готовы переходить на юани в качестве платежного средства», — рассказал он.

Сергейчук также отметил, что стоимость и себестоимость производства продовольствия в мире будут расти, что усугубит сложности, которые есть в беднейших странах. У России же есть возможности для увеличения производства и наращивая экспорта продовольствия. «Экспортный потенциал на ближайшие годы может быть удвоен с точки зрения как зерновых, так и других сельхозкультур. Наши ключевые партнеры — Китай, Индия — также имеют огромный потенциал для роста импорта российского продовольствия», — уверен он.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2023
Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена

«Агротехника и технологии»

Бизнесу вопреки? Отраслевые союзы вступили в битву за семена
«Агроинвестор» №06, июнь 2023

Журнал

«Агроинвестор» №06, июнь 2023
Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост

«Агроинвестор»

Агросектор обречен на снижение. Высокая база прошлого года не позволит отрасли продемонстрировать рост
Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны

Журнал

Земли на карту. Минсельхоз решил создать схему распределения земельных ресурсов страны