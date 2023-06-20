Цены на пшеницу в портах продолжили расти

На внутреннем рынке цены пшеницы сохранялись на прежних уровнях Pixabay

Цены на пшеницу с протеином 12,5% в глубоководных портах на прошлой неделе выросли на 750 руб. до 14,5-14,6 тыс. руб. за тонну без НДС. На малой воде пшеница также подорожала на 750 руб. до 13,1-13,3 тыс. руб. за тонну под влиянием снижения экспортной пошлины, пишет пoлe.pф со ссылкой на материалы аналитического центра «Русагротранса». Закупочные цены на базисе CPT Новороссийск выросли на 500 руб. до 11,7 тыс. руб. за тонну. В прошлом году цены составляли 15 тыс. руб. за тонну на глубокой воде и 14,6 тыс. руб. — на малой.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в июле-августе остались на уровне предыдущей недели — $225 за тонну FOB. Цены предложений — $230 и выше. Цена на американскую пшеницу выросла на $5 до $252 за тонну, французская подорожала на $6 до $258 за тонну. Биржевой рынок пшеницы активно рос в начале прошлой недели на фоне сообщений о возможном выходе России из «зерновой сделки», но в среду потерял часть роста. В четверг котировки снова стали повышаться из-за отсутствия осадков в странах Балтии и Скандинавии, а также продолжающейся засухи в кукурузном поясе США, ухудшающей состояние посевов кукурузы и пшеницы. При этом июньский отчет Минсельхоза США с оценками сезона-2023/24 был «медвежьим» для рынков пшеницы, кукурузы и сои, обращают внимание аналитики «Русагротранса».



Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз экспорта пшеницы из России в июне с 3 млн т до 3,2-3,3 млн т с учетом стран ЕАЭС, что станет новым рекордом для этого месяца. Предыдущий — 2,77 млн т — был поставлен в июне 2018 года. За первую половину месяца вывезено около 1,85 млн т.

На внутреннем рынке цены на пшеницу сохранялись на прежних уровнях в ожидании поступления нового урожая. При этом опрошенные «Агроинвестором» участники рынка не ждут их существенного повышения в новом сезоне. Собственник и гендиректор племхоза «Лазаревское», член Президиума российского отделения женского делового альянса БРИКС Кристина Романовская говорит, что компания заложила в бюджет цены прошлого года, когда они были «критически низкими». «Предпочитаем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему, — поясняет она. — Сейчас прогнозировать что-нибудь в текущей политической и экономической ситуации вообще невозможно. На ценах, конечно, скажется то, что в некоторых регионах России под ледяной кроной погибло достаточное количество озимой пшеницы, ситуация не обошла стороной и наше хозяйство в Тульской области». Но рассчитывать на взлет стоимости пшеницы не стоит, поскольку государство сдерживает их пошлинами, продолжает Романовская. Тем не менее, она надеется, что цены все-таки вырастут до приемлемого уровня позапрошлого года, когда пшеница 3-го класса стоила около 16 тыс. руб. за тонну.



«С одной стороны, есть определенные ожидания повышения цен за счет увеличения базовых цен для расчета экспортных пошлин. С другой, с учетом прогнозов высокого урожая, а также продолжающегося давления внешних факторов, цены вряд ли поднимутся, — рассуждает гендиректор группы хозяйств «АгроГард» Павел Царев. — Текущие уровни цен, скорее, не устраивают, чем устраивают. На формирование цены оказывает влияние большое число факторов, в том числе государственное регулирование. В текущем сезоне была существенная коррекция цены в сторону снижения при одновременном росте затрат на ресурсы». По словам Царева, для нормальной работы прибыль должна быть такой, чтобы было достаточно средств для инвестиций в модернизацию производства, повышение его технологичности, совершенствование качества и безопасности труда работников. Если же текущие тенденции изменения уровня цен будут сохраняться, то рентабельность бизнеса продолжит снижаться, добавляет он.



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