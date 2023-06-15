Минсельхоз предложил изменить цены для зерновых интервенций

Увеличивать объем государственного интервенционного фонда за счет новых закупок зерна пока не планируется ooo-avg.ru

Минсельхоз предлагает изменить предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023—2024 годах будут проводиться закупочные и товарные интервенции на рынке зерна. Как следует из проекта приказа ведомства, размещенного на сайте проектов нормативных правовых актов, предложенные уровни цен ниже тех, которые были утверждены ранее. Также предполагается скорректировать срок действия этих цен: если сейчас они определены на период с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024-го, то в проекте приказа — с 1 августа 2023 года по 30 июня 2024-го.



Цену на пшеницу 3-го класса для проведения закупочных интервенций предлагается понизить с ранее утвержденных 17820 руб. до 15620 руб. за тонну с НДС и с 16200 руб. до 14200 руб. за тонну без НДС. На пшеницу 4-го класса — с 16830 руб. до 14960 руб. за тонну с НДС и с 15300 руб. до 13600 руб. за тонну без НДС. Цены на рожь Минсельхоз намерен уменьшиться с 12650 руб. до 11220 руб. за тонну с НДС и с 11500 руб. до 10200 руб. за тонну без НДС, на ячмень — с 14630 руб. до 13310 руб. за тонну с НДС и с 13300 руб. до 12100 руб. за тонну без НДС.



Ниже установленных ранее и предлагаемые цены для проведения товарных интервенций. На пшеницу 3-го класса — 17160 руб. за тонну с НДС (19580 руб. в действующем приказе), 15600 руб. за тонну без НДС (17800 руб.), на пшеницу 4-го класса, соответственно, 16500 руб. (18480 руб.) и 15000 руб. (16800 руб.) за тонну, на рожь — 12320 руб. (13970 руб.) и 11200 руб. (12700 руб.) за тонну, на ячмень — 14630 руб. (16060 руб.) и 13300 руб. (14600 руб.). Цены относятся ко всем регионам России.



Предыдущие зерновые интервенции были закупочными. Они проводились с 1 августа по 30 декабря 2022 года. В государственный интервенционный фонд было закуплено около 3 млн т зерна более чем на 47 млрд руб. В конце мая министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев уточнял, что Минсельхоз пока не планирует увеличивать объем государственного интервенционного фонда за счет новых закупок зерна. По словам главы ведомства, уже закупленных 3 млн т пока достаточно. Правда, в конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко говорила, что правительство рассматривает возможность увеличения госфонда до 10 млн т. Она оценивала, что для этого потребуется дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб.



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