Минсельхоз пока не планирует пополнять зерновой интервенционный фонд

Ранее правительство рассматривало возможность увеличения госфонда до 10 млн тонн ooo-avg.ru

Минсельхоз пока не планирует увеличивать объем государственного интервенционного фонда за счет новых закупок зерна, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС. По словам министра, уже закупленных 3 млн т пока достаточно. Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце марта говорила, что правительство рассматривает возможность увеличения госфонда до 10 млн т.



Она оценивала, что для этого потребуется дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб. По поводу выделения средств идет «непростой диалог» с Минфином, отмечала Абрамченко. Вице-премьер также поясняла, что увеличение закупок может помочь рынку в случае, если излишки, которые давят на него, не будут поставлены на экспорт.



В апреле заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой в три раза увеличить закупку государством зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. В своем письме Нилов заявил, что в рекордном по урожаю сезоне-2022/23 появилась проблема больших переходящих остатков.



В феврале первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что Минсельхоз не планирует проводить закупочные зерновые интервенции в 2023 году. Она напоминала, что суть интервенций — обеспечить продовольственную безопасность по зерну. В прошлом году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна. 3 млн т — трехмесячная потребность в продовольственном зерне, необходимом для производства муки и эта потребность закрыта, говорила замминистра.



Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен — выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.



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