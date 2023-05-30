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Минсельхоз пока не планирует пополнять зерновой интервенционный фонд

Уже закупленных 3 млн тонн достаточно

| Агроинвестор |

Ранее правительство рассматривало возможность увеличения госфонда до 10 млн тонн
Ранее правительство рассматривало возможность увеличения госфонда до 10 млн тонн

пока не планирует увеличивать объем государственного интервенционного фонда за счет новых закупок зерна, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев, пишет ТАСС. По словам министра, уже закупленных 3 млн т пока достаточно. Вице-премьер Виктория Абрамченко в конце марта говорила, что правительство рассматривает возможность увеличения госфонда до 10 млн т.

Она оценивала, что для этого потребуется дополнительное финансирование в объеме 11 млрд руб., а в 2024—2025 годах — более 20 млрд руб. По поводу выделения средств идет «непростой диалог» с Минфином, отмечала Абрамченко. Вице-премьер также поясняла, что увеличение закупок может помочь рынку в случае, если излишки, которые давят на него, не будут поставлены на экспорт. 

В апреле заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов обратился к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой в три раза увеличить закупку государством зерна у сельхозпроизводителей в интервенционный фонд. В своем письме Нилов заявил, что в рекордном по урожаю сезоне-2022/23 появилась проблема больших переходящих остатков.

В феврале первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут говорила, что не планирует проводить закупочные зерновые интервенции в 2023 году. Она напоминала, что суть интервенций — обеспечить продовольственную безопасность по зерну. В прошлом году в государственный интервенционный фонд было закуплено 3,08 млн т зерна. 3 млн т — трехмесячная потребность в продовольственном зерне, необходимом для производства муки и эта потребность закрыта, говорила замминистра.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен — выводит лишнее зерно с рынка, чтобы прекратить его удешевление.

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