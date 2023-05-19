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Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»
Конференция «Агроинвестор: PRO растениеводство»

Smartseeds стала стратегическим партнером Национальной товарной биржи

Участники торгов смогут организовать перевозку зерна по зафиксированному тарифу

| Агроинвестор |

Система призвана устранить существующие логистические барьеры и привлечь к участию в торгах больше средних и малых сельхозпроизводителей
Система призвана устранить существующие логистические барьеры и привлечь к участию в торгах больше средних и малых сельхозпроизводителей

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в ) стала стратегическим партнером Национальной товарной биржи (НТБ, входит в Группу «Московская Биржа»). До размещения предложения о продаже зерна участники биржевых торгов (как государственных интервенций, так и товарных аукционов) смогут получить расчет тарифа на перевозку, а после проведения аукциона — возможность организовать перевозку реализованного объема зерновых через Smartseeds, говорится в сообщении компании. Участники торгов получают гарантированную транспортировку зерна по зафиксированному тарифу в течение двух недель.

Эта система позволит устранить существующие логистические барьеры и привлечь к участию в торгах зерновыми на НТБ больше средних и малых сельхозпроизводителей, считает Smartseeds. Предприятия получат гарантию вывоза своей продукции и предсказуемые цены на перевозки, что поможет выполнять взятые обязательства и упростит использование биржевых инструментов. НТБ еженедельно будет публиковаться на своем сайте информация о стоимости перевозок зерна, которая будет формироваться на базе данных цифровой логистической платформы Smartseeds, она будет индикатором стоимости логистических услуг для участников рынка.

По словам директора Smartseeds Антон Кондратова, партнерство с НТБ говорит о все более широком использовании цифровых инструментов для оптимизации цепочки движения зерна от производителя к конечному потребителю. «Мы выступаем гарантом логистической части сделки, полностью берем на себя вопросы организации автоперевозок реализованного урожая, — отметил он. — Мы надеемся, что в недалеком будущем и перевозки станут биржевым товаром, логистика станет проще и быстрее, а затраты − предсказуемыми».

«Интеграция логистических услуг и биржевых торгов является важным шагом в построении инфраструктуры цивилизованного биржевого рынка зерна, — уверен директор НТБ Никита Захаров. — Партнерство НТБ и Smartseeds поможет привлечь новых клиентов и создаст дополнительную мотивацию для уже зарегистрированных участников торгов, и будет способствовать развитию и росту ликвидности российского биржевого товарного рынка».

По итогам прошлого года с помощью платформы Smartseeds было перевезено более 1 млн т зерна, а с начала ее работы — свыше 3,5 млн т, ранее рассказывал «» Кондратов. Количество заказчиков в 2022-м выросло почти в три раза, база перевозчиков увеличилась на 20%. «Мы намерены продолжить рост, видим запрос на цифровые решения от участников рынка, и уверены, что накопленная экспертиза Smartseeds будет полезна, — говорил он. В свою очередь, мы готовы развивать и внедрять новые инструменты и сервисы цифровой платформы для того, чтобы сделать приложение еще удобнее».

НТБ запустила товарные аукционы в августе 2021 года. Объем торгов в 2022 году по сравнению с аукционным периодом 2021-го вырос на 50%. Всего в прошлом году было проведено более 400 аукционов, количество участников превысило 300, объем проданного зерна — свыше 1 млн т.

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