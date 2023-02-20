Антон Кондратов, Smartseeds: «Цифровые технологии упрощают жизнь и работу, и бизнес все больше это понимает»

По итогам прошлого года с помощью цифровой логистической платформы Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») было перевезено свыше 1 млн т зерна, c ней работает более 12 тыс. перевозчиков и больше 100 заказчиков. Основной объем перевозок приходится на Южный федеральный округ и Ставропольский край, однако компания видит перспективы развития по всей стране. О результатах работы и планах Smartseeds «Агроинвестору» рассказал директор компании Антон Кондратов.



— Как сложился прошлый год для Smartseeds?



- Впервые с помощью нашей платформы за прошедший год было перевезено более 1 млн т зерна, а с начала ее работы — свыше 3,5 млн т. Количество заказчиков выросло почти в три раза, база перевозчиков увеличилась на 20%. На сегодняшний день мы занимаем лидирующую позицию на рынке цифровых перевозок зерна.



— С чем вы связываете рост интереса к платформе?



- Мы обеспечиваем взаимодействие сторон, при этом несем ответственность за груз и доставку, и это востребованный инструмент. Рынок автологистики зерна сильно фрагментирован, около 85% перевозчиков — это ИП с одним-тремя автомобилями. Наша платформа объединяет и обеспечивает равный доступ заказчиков к перевозчикам, а перевозчиков — к заказам. При этом ни одна из сторон не должна беспокоиться о своевременной доставке груза и расчете за оказанные услуги. Мы гарантируем как оплату работы перевозчика, так и несем ответственность за груз в процессе транспортировки. Случаи, когда сомнительные посредники могут встроиться в процесс, и зерно пойдет не по маршруту, у нас невозможны. Мы проверяем документы у заказчика и перевозчика, строго следим, чтобы стороны соблюдали требования Хартии АПК. Кроме того, у нас на платформе реализована система электронной очереди, которая позволяет регулировать поток автотранспорта в портовые терминалы, на элеваторы или перерабатывающие предприятия. За цифровыми технологиями будущее, они упрощают жизнь и работу, и бизнес все больше это понимает.



— Если случается какой-то форс-мажор — например, поломка машины или авария — и груз не удается доставить, что делать?



- Такие случаи действительно бывают, к счастью, нечасто. Если груз рассыпался — мы помогаем его погрузить, если автомобиль не может продолжать движение — находим альтернативное транспортное средство и зерно перегружается на него, чтобы груз был доставлен до места. С каждой стороной мы решаем вопрос на своем уровне, ищем наиболее оптимальные для всех варианты. Это не значит, что перевозчик не несет ответственности за перевозимый им груз, просто мы можем помочь в таких сложных случаях.



— Smartseeds как-то контролирует состояние транспорта у перевозчиков, работающих на платформе?



- Нет, его обеспечивает и гарантирует сам перевозчик. Тем не менее, мы несем ответственность за сохранность груза в случае форс-мажора. Наша задача — дать работу автоперевозчикам (как на новых, так и на проверенных временем машинах) и предоставить всем участникам рынка равный доступ к качественной и безопасной логистике.



— Как на работе платформы сказался запуск системы прослеживаемости зерна?



- Мы сразу начали работать с этой системой. При перевозке от фермера до порта или элеватора, на каждую партию создается СДИЗ — сопроводительный документ на зерно. Пока на входе у нас они вносятся вручную, затем автоматически передаются в систему учета на элеваторах или терминалах. В перспективе все будет полностью автоматизировано.



— Как на компанию повлияла внешняя геополитическая ситуация в плане доступности оборудования, софта и т. д. ?



- Главная проблема — само оборудование, мы видим определенный рост цен на электронику, существуют некоторые сложности с программным обеспечением. Но что касается самой платформы, то она полностью отечественная, разработана нами, ее компоненты доступны и продолжат оставаться доступными, независимо от внешних факторов. Поэтому в части работы платформы мы не ощущаем сложностей.



Что касается кадров, то определенный дефицит IT-специалистов на рынке есть, но на нас это отразилось не так сильно. Мы выстроили процессы таким образом, что сможем выдержать практически любые вызовы. Даже в ситуации острого дефицита специалистов, для нас это будет выражаться в замедлении темпов разработки, но работоспособность системы будет в безопасности.



— А что изменилось для компании после того, как Smartseeds вошла в состав «Деметра-Холдинг»?



- Эта сделка стала драйвером с точки зрения тех ресурсов и той веры в компанию, которые есть со стороны холдинга. Мы получили дополнительные ресурсы для развития и надежного партнера. Но при этом платформа остается самостоятельным игроком с замкнутым контуром. Все данные хранятся на платформе в защищенном виде. Это критически важно, потому что мы являемся оператором персональных данных. Мы четко следим за их сохранностью и несем за это ответственность в соответствии с действующим законодательством.



— Какие у вас планы по дальнейшему развитию платформы?



- Мы намерены продолжить рост, видим запрос на цифровые решения от участников рынка, и уверены, что накопленная экспертиза Smartseeds будет полезна. В свою очередь, мы готовы развивать и внедрять новые инструменты и сервисы цифровой платформы для того, чтобы сделать приложение еще удобнее. Ждем, что в этом направлении нам помогут инициативы государства — внедрение электронной транспортной накладной, в том числе и в сельском хозяйстве, во многом упростит бизнес-процессы, и поможет сделать путь зерна полностью цифровым. При этом никто не отменяет человеческого общения. В силу того, что рынок достаточно консервативный, наш колл-центр и служба организации перевозок продолжат работу, в том числе для решения нестандартных ситуаций. Продолжим цифровизацию сельскохозяйственной логистики как в отдельных регионах, так и в целом по стране.



— Ваша платформа используется преимущественно в регионах ЮФО, как планируете расширять географию?



- Если говорить о регионах, откуда нет прямых поставок в зерновые экспортные терминалы, здесь мы можем предложить перевозки с поля на ток или элеватор, с элеватора — на переработку или для погрузки на железную дорогу и дальше на экспорт. Эта логистика обеспечивается автомобильным транспортом, и вопрос поиска надежных перевозчиков в этих регионах также актуален. Сейчас нам наиболее интересны регионы Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. По мере решения вопросов с оформлением электронных транспортных накладных и дальнейшим внедрением цифровых технологий востребованность нашей платформы будет расти, это универсальный инструмент для любого региона.



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