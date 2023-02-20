разделы

реклама

журналы

Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Антон Кондратов, Smartseeds: «Цифровые технологии упрощают жизнь и работу, и бизнес все больше это понимает»

В 2022 году количество заказчиков у компании выросло почти втрое

| Агроинвестор |

По итогам прошлого года с помощью цифровой логистической платформы Smartseeds (входит в ) было перевезено свыше 1 млн т зерна, c ней работает более 12 тыс. перевозчиков и больше 100 заказчиков. Основной объем перевозок приходится на Южный федеральный округ и Ставропольский край, однако компания видит перспективы развития по всей стране. О результатах работы и планах Smartseeds «» рассказал директор компании Антон Кондратов.

— Как сложился прошлый год для Smartseeds?

- Впервые с помощью нашей платформы за прошедший год было перевезено более 1 млн т зерна, а с начала ее работы — свыше 3,5 млн т. Количество заказчиков выросло почти в три раза, база перевозчиков увеличилась на 20%. На сегодняшний день мы занимаем лидирующую позицию на рынке цифровых перевозок зерна.

— С чем вы связываете рост интереса к платформе?

- Мы обеспечиваем взаимодействие сторон, при этом несем ответственность за груз и доставку, и это востребованный инструмент. Рынок автологистики зерна сильно фрагментирован, около 85% перевозчиков — это ИП с одним-тремя автомобилями. Наша платформа объединяет и обеспечивает равный доступ заказчиков к перевозчикам, а перевозчиков — к заказам. При этом ни одна из сторон не должна беспокоиться о своевременной доставке груза и расчете за оказанные услуги. Мы гарантируем как оплату работы перевозчика, так и несем ответственность за груз в процессе транспортировки. Случаи, когда сомнительные посредники могут встроиться в процесс, и зерно пойдет не по маршруту, у нас невозможны. Мы проверяем документы у заказчика и перевозчика, строго следим, чтобы стороны соблюдали требования Хартии АПК. Кроме того, у нас на платформе реализована система электронной очереди, которая позволяет регулировать поток автотранспорта в портовые терминалы, на элеваторы или перерабатывающие предприятия. За цифровыми технологиями будущее, они упрощают жизнь и работу, и бизнес все больше это понимает.

— Если случается какой-то форс-мажор — например, поломка машины или авария — и груз не удается доставить, что делать? 

- Такие случаи действительно бывают, к счастью, нечасто. Если груз рассыпался — мы помогаем его погрузить, если автомобиль не может продолжать движение — находим альтернативное транспортное средство и зерно перегружается на него, чтобы груз был доставлен до места. С каждой стороной мы решаем вопрос на своем уровне, ищем наиболее оптимальные для всех варианты. Это не значит, что перевозчик не несет ответственности за перевозимый им груз, просто мы можем помочь в таких сложных случаях. 

— Smartseeds как-то контролирует состояние транспорта у перевозчиков, работающих на платформе?

- Нет, его обеспечивает и гарантирует сам перевозчик. Тем не менее, мы несем ответственность за сохранность груза в случае форс-мажора. Наша задача — дать работу автоперевозчикам (как на новых, так и на проверенных временем машинах) и предоставить всем участникам рынка равный доступ к качественной и безопасной логистике. 

— Как на работе платформы сказался запуск системы прослеживаемости зерна? 

- Мы сразу начали работать с этой системой. При перевозке от фермера до порта или элеватора, на каждую партию создается СДИЗ — сопроводительный документ на зерно. Пока на входе у нас они вносятся вручную, затем автоматически передаются в систему учета на элеваторах или терминалах. В перспективе все будет полностью автоматизировано. 

— Как на компанию повлияла внешняя геополитическая ситуация в плане доступности оборудования, софта и т. д.

- Главная проблема — само оборудование, мы видим определенный рост цен на электронику, существуют некоторые сложности с программным обеспечением. Но что касается самой платформы, то она полностью отечественная, разработана нами, ее компоненты доступны и продолжат оставаться доступными, независимо от внешних факторов. Поэтому в части работы платформы мы не ощущаем сложностей. 

Что касается кадров, то определенный дефицит IT-специалистов на рынке есть, но на нас это отразилось не так сильно. Мы выстроили процессы таким образом, что сможем выдержать практически любые вызовы. Даже в ситуации острого дефицита специалистов, для нас это будет выражаться в замедлении темпов разработки, но работоспособность системы будет в безопасности.

— А что изменилось для компании после того, как Smartseeds вошла в состав ?

- Эта сделка стала драйвером с точки зрения тех ресурсов и той веры в компанию, которые есть со стороны холдинга. Мы получили дополнительные ресурсы для развития и надежного партнера. Но при этом платформа остается самостоятельным игроком с замкнутым контуром. Все данные хранятся на платформе в защищенном виде. Это критически важно, потому что мы являемся оператором персональных данных. Мы четко следим за их сохранностью и несем за это ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

— Какие у вас планы по дальнейшему развитию платформы? 

- Мы намерены продолжить рост, видим запрос на цифровые решения от участников рынка, и уверены, что накопленная экспертиза Smartseeds будет полезна. В свою очередь, мы готовы развивать и внедрять новые инструменты и сервисы цифровой платформы для того, чтобы сделать приложение еще удобнее. Ждем, что в этом направлении нам помогут инициативы государства — внедрение электронной транспортной накладной, в том числе и в сельском хозяйстве, во многом упростит бизнес-процессы, и поможет сделать путь зерна полностью цифровым. При этом никто не отменяет человеческого общения. В силу того, что рынок достаточно консервативный, наш колл-центр и служба организации перевозок продолжат работу, в том числе для решения нестандартных ситуаций. Продолжим цифровизацию сельскохозяйственной логистики как в отдельных регионах, так и в целом по стране.

— Ваша платформа используется преимущественно в регионах ЮФО, как планируете расширять географию?

- Если говорить о регионах, откуда нет прямых поставок в зерновые экспортные терминалы, здесь мы можем предложить перевозки с поля на ток или элеватор, с элеватора — на переработку или для погрузки на железную дорогу и дальше на экспорт. Эта логистика обеспечивается автомобильным транспортом, и вопрос поиска надежных перевозчиков в этих регионах также актуален. Сейчас нам наиболее интересны регионы Южного, Северо-Кавказского, Центрального и Приволжского федеральных округов. По мере решения вопросов с оформлением электронных транспортных накладных и дальнейшим внедрением цифровых технологий востребованность нашей платформы будет расти, это универсальный инструмент для любого региона. 

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Приглашаем на Форум «Магнит» и агробизнес: партнерство в интересах покупателей

20 марта, Москва, офлайн- и онлайн-форматы. Участие бесплатное

Загрузка...

рекомендации

«Агроинвестор» №02, февраль 2023

Журнал

«Агроинвестор» №02, февраль 2023
Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись

«Агроинвестор»

Агросектор снова переписали. Какие тенденции выявила сельскохозяйственная микроперепись
Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA

«Агроинвестор»

Требования по английскому праву. Как взыскать неустойку за просрочку платежа по контракту GAFTA
«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №01, январь-февраль 2023
От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года

«Агротехника и технологии»

От лица союзов. Представители отраслевых организаций рассказали о вызовах ушедшего года