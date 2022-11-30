Росстат: агробизнес становится крупнее

Средний размер фермерского хозяйства по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,5 раза Pixabay

Сельскохозяйственная микроперепись 2021 года показала, что общее число сельхозпроизводителей в России сокращается: сельхозорганизаций за прошедшие пять лет стало меньше на 14%, фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей — на треть. При этом средний размер фермерского хозяйства по сравнению с 2016 годом увеличился в 1,5 раза, рассказал в ходе пресс-конференции заместитель руководителя Росстата Игорь Васильев.



Участие в микропереписи приняло около 17 млн агропроизводителей — сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Особенностью сельскохозяйственной микропереписи стало использование цифровых технологий — кроме планшетов, которыми были обеспечены сотрудники, также применялись БПЛА и wed-сбор данных. Эта практика, отметил Васильев, будет распространена на сельскохозяйственную макроперепись 2026 года. «Новые технологии позволят быстрее оценить результаты и повести итоги», — уверен он.



В ходе микропереписи Росстат отметил устойчивую положительную динамику эффективности использования сельхозугодий. «Эти данные свидетельствуют о росте заинтересованности производителей в расширении производства, действенности государственных программ по вовлечению в оборот земель сельскохозяйственного назначения», — подчеркнул Васильев.



Что касается структуры севооборота, то, по данным микропереписи, выявлено смещение интереса аграриев в сторону выращивания технических культур — как по сельхозорганизациям, так и по КФХ. «В ЛПХ сократились площади под картофелем, но увеличилась доля производства зерновых и зернобобовых с 20% до 29%», — сравнил он.



Еще один важный вывод, который Росстат сделал по итогам микропереписи — рост поголовья скота в среднем на один объект. Больше всего увеличилось поголовье свиней и птицы. «По сельхозорганизациям среднее значение поголовья птицы на одну организацию увеличилось почти в два раза, по свиньям — в 2,5 раза. Из чего можно сделать вывод, что фокус производства все больше сосредотачивается на свиноводстве и птицеводстве, — рассказал Васильев. — Аналогичная тенденция наблюдается и у фермеров. Здесь поголовье свиней и птицы в среднем увеличилось в 1,5 раза».



Задача сельхозпереписи — получить важные сведения о векторах изменения агросектора и предоставить их органам власти для принятия оперативных решений в части взаимодействия с отраслью. Первый заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут подтвердила, что данные микропереписи очень важны для ведомства. «Факт укрупнения бизнеса говорит о том, что нам надо увеличивать сумму поддержки для одного участника рынка», — сказала она. Сейчас меры поддержки рассчитаны на старт для малого бизнеса, но также необходимо поддерживать малые предприятия, которые эффективно работают, чтобы они становились еще более устойчивыми.



Гендиректор «Союзмолока» Артем Белов в ходе пресс-конференции подчеркнул, что современные технологии, используемые Росстатом, позволяют качественно улучшить сбор данных и повысить эффективность полученной информации. Традиционно кроме данных Росстата бизнес для принятия стратегических решений использует информацию аналитических агентств, также «Союзмолоко» проводит собственный оперативный мониторинг, и расширение инструментария Росстата позволит увидеть более полную картину в части векторов развития бизнеса.



Для сельхозпроизводителей важно получать оперативные и достоверные данные, при этом они должны быть доступными, чтобы отраслевые союзы и бизнес имели возможность на их основе прогнозировать развитие той или иной отрасли, отметил Белов. Именно благодаря более частому проведению сельхозпереписи аграрии имеют более актуальные данные по состоянию своего направления бизнеса, и если у Росстата появится возможность собирать и выгружать данные чаще, добавляя прогнозные блоки и информацию по ценовому мониторингу, то это будет благом для бизнеса, уверен он.



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