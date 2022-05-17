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Аналитика

В России стало меньше сельхозорганизаций и фермерских хозяйств

За пять лет больше всего сократилось количество малых сельхозорганизаций и микропредприятий

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Число действовавших фермеров за пять лет сократилось на 19%
Pixabay
Число действовавших фермеров за пять лет сократилось на 19%
Pixabay

С 2016 по 2021 год общее число сельхозорганизаций и крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ) в России сократилось на 60 тыс., пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Росстата Константина Лайкама, которое он сделал в рамках круглого стола в Казани. Это следует из  предварительных итогов сельскохозяйственной микропереписи, проведенной статведомством с 1 по 30 августа 2021 года.

Лайкам отметил, что общее число объектов предпринимательской деятельности в АПК сократилось. Так, если в 2016 году их было 211 тыс., то в 2021-м — уже 151 тыс. Сельхозорганизаций стало меньше на 3 тыс. (10%), фермерских хозяйств и ИП — на 56 тыс. (снижение на треть). Также продолжает сокращаться площадь сельхозугодий — за пять лет их стало меньше на 7,5%.

Согласно данным Росстата, наибольшее снижение коснулось сельхозорганизаций, относящихся к малым и микропредприятиям. Если в 2016 году их было 7,1 тыс., то в 2021-м — 6,4 тыс. Число микропредприятий снизилось с 17,2 тыс. до 13,7 тыс. При этом число сельхозорганизаций, не относящихся к малым предприятиям, за пять лет выросло с 7,6 тыс. до 10,4 тыс. По предварительным данным, сократилось также число КФХ и индивидуальных предпринимателей. В 2016 году их общее количество составляло 174,8 тыс., в 2021-м — 118,3 тыс. Количество фермеров уменьшилось со 136,7 тыс. до 100,1 тыс., ИП — с 38 тыс. до 18,2 тыс.   

«Число действовавших фермеров за пять лет сократилось на 19%. Максимальное сокращение в этой категории — примерно в два раза — произошло в таких категориях как индивидуальные предприниматели и фермерские хозяйства, созданные в форме юридических лиц», — приводит ТАСС слова Лайкама. 

Число личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан также упало — с 23,5 млн до 16,6 млн. Количество некоммерческих товариществ уменьшилось с 75,9 тыс. до 72,2 тыс. Согласно данным оперативных итогов переписи, садоводческих товариществ в 2021 году зафиксировано 66,2 тыс., огороднических 1,7 тыс., дачных и других — 4,3 тыс. 

Екатерина Шокурова 

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