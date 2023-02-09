Smartseeds заключила соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Кубани

Более 40 компаний из Краснодарского края размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds Д. Гришкин

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») заключили соглашение о сотрудничестве для решения задач цифровой трансформации в области сельского хозяйства в регионе. Документ подписали министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и директор компании Smartseeds Антон Кондратов.



Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен опытом по вопросам повышения производительности труда, эффективности внедрения инновационных технологий в области цифровизации сельского хозяйства на территории Краснодарского края, обобщение опыта и предложений по совершенствованию законодательства и механизмов его реализации.



Кубань является регионом-лидером по производству сельхозпродукции, в крае работает более 7 тыс. сельхозорганизаций и свыше 12 тыс. КФХ, рассказал Дерека. В прошлом году валовой сбор зерна в регионе составил 15,7 млн т, около 7-8 млн т будет поставлено на экспорт, при этом аграрии должны думать о развитии своего бизнеса, а не переживать за доставку урожая, отметил он.



«Прослоек между производителями и потребителями продукции должно быть как можно меньше. В прошлом году стоимость перевозок существенно выросла, появилось много непорядочных перевозчиков, посредников. Сотрудничество со Smartseeds позволит упростить логистику, это первый этап повышения рентабельности аграриев, — сказал Федор Дерека после подписания соглашения. — На территории края четыре крупнейших морских терминала, через которые проходит почти 40 млн т продукции на экспорт, в том числе 12-15 млн т — это продукция Кубани. При этом у малых предприятий, КФХ зачастую нет своего большегрузного транспорта для доставки продукции в порты. Сотрудничество со Smartseeds позволит им не отвлекаться на решение этих вопросов, даст возможность снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность».



«Те большие задачи, которые стоят перед нами, требуют трансформации отрасли в высокотехнологичный сектор экономики, — подчеркнул Антон Кондратов. — Наши технологии позволяют упростить взаимоотношения между всеми участниками агрорынка. Наша задача — обеспечить простой инструмент, который позволит связать сельхозпроизводителей, перевозчиков, экспортеров в единое целое и обеспечить легкий и прозрачный доступ на рынок сельхозперевозок». По итогам прошлого года с помощью платформы Smartseeds было перевезено свыше 1 млн т зерна, на ней работает более 12 тыс. перевозчиков и свыше 100 заказчиков, привел данные Кондратов.



По данным Smartseeds, сейчас более 40 компаний из Краснодарского края — крупнейшие сельхозпроизводители, экспортеры, зернотрейдеры и перерабатывающие предприятия — размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds. Цифровые сервисы платформы позволяют аграриям региона более эффективно выстраивать логистические процессы — снизить затраты на доставку грузов примерно на 20%, повысить надежность перевозок и упростить документооборот за счет использования ЭДО. Благодаря сотрудничеству со Smartseeds региональным перевозчикам удается значительно повысить оборачиваемость автотранспорта и рентабельность бизнеса. Внедрение цифровых решений способствует созданию конкурентных условий работы и соблюдению единых правил при перевозке сельхозгрузов. Каждый участник Smartseeds проходит проверку на соответствие требованиям Хартии АПК.



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