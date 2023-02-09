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Smartseeds заключила соглашение о сотрудничестве с Минсельхозом Кубани

Цифровые сервисы позволяют аграриям эффективнее выстраивать логистические процессы

| Агроинвестор |

Более 40 компаний из Краснодарского края размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds
Более 40 компаний из Краснодарского края размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds

Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края и цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в ) заключили соглашение о сотрудничестве для решения задач цифровой трансформации в области сельского хозяйства в регионе. Документ подписали министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека и директор компании Smartseeds Антон Кондратов.

Соглашение предусматривает сотрудничество и обмен опытом по вопросам повышения производительности труда, эффективности внедрения инновационных технологий в области цифровизации сельского хозяйства на территории Краснодарского края, обобщение опыта и предложений по совершенствованию законодательства и механизмов его реализации.

Кубань является регионом-лидером по производству сельхозпродукции, в крае работает более 7 тыс. сельхозорганизаций и свыше 12 тыс. КФХ, рассказал Дерека. В прошлом году валовой сбор зерна в регионе составил 15,7 млн т, около 7-8 млн т будет поставлено на экспорт, при этом аграрии должны думать о развитии своего бизнеса, а не переживать за доставку урожая, отметил он.

«Прослоек между производителями и потребителями продукции должно быть как можно меньше. В прошлом году стоимость перевозок существенно выросла, появилось много непорядочных перевозчиков, посредников. Сотрудничество со Smartseeds позволит упростить логистику, это первый этап повышения рентабельности аграриев, — сказал Федор Дерека после подписания соглашения. — На территории края четыре крупнейших морских терминала, через которые проходит почти 40 млн т продукции на экспорт, в том числе 12-15 млн т — это продукция Кубани. При этом у малых предприятий, КФХ зачастую нет своего большегрузного транспорта для доставки продукции в порты. Сотрудничество со Smartseeds позволит им не отвлекаться на решение этих вопросов, даст возможность снизить себестоимость продукции и повысить рентабельность».

«Те большие задачи, которые стоят перед нами, требуют трансформации отрасли в высокотехнологичный сектор экономики, — подчеркнул Антон Кондратов. — Наши технологии позволяют упростить взаимоотношения между всеми участниками агрорынка. Наша задача — обеспечить простой инструмент, который позволит связать сельхозпроизводителей, перевозчиков, экспортеров в единое целое и обеспечить легкий и прозрачный доступ на рынок сельхозперевозок». По итогам прошлого года с помощью платформы Smartseeds было перевезено свыше 1 млн т зерна, на ней работает более 12 тыс. перевозчиков и свыше 100 заказчиков, привел данные Кондратов.

По данным Smartseeds, сейчас более 40 компаний из Краснодарского края — крупнейшие сельхозпроизводители, экспортеры, зернотрейдеры и перерабатывающие предприятия — размещают заявки на перевозку зерна на платформе Smartseeds. Цифровые сервисы платформы позволяют аграриям региона более эффективно выстраивать логистические процессы — снизить затраты на доставку грузов примерно на 20%, повысить надежность перевозок и упростить документооборот за счет использования ЭДО. Благодаря сотрудничеству со Smartseeds региональным перевозчикам удается значительно повысить оборачиваемость автотранспорта и рентабельность бизнеса. Внедрение цифровых решений способствует созданию конкурентных условий работы и соблюдению единых правил при перевозке сельхозгрузов. Каждый участник Smartseeds проходит проверку на соответствие требованиям Хартии АПК.

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