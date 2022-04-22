ФТС оценила объем беспошлинных поставок продовольствия в Россию

К концу июня — в июле в магазинах появится отечественный картофель Pixabay

С начала действия тарифной льготы беспошлинные поставки продовольствия в Россию превысили 127 тыс. т. Половина этого объема приходится на картофель. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на главу ФТС Владимира Булавина. Он отметил, что основными поставщиками продовольствия в Россию являются Белоруссия, Турция, Эквадор, Бразилия и Индонезия.



В марте Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение освободить на полгода от ввозной таможенной пошлины продовольственные товары и товары, используемые в их производстве.



Руководитель аппарата Союза участников рынка картофеля и овощей (Картофельный союз) Татьяна Губина сказала «Агроинвестору», что большая часть импортного картофеля идет из Египта на переработку. «В 2021 году был неурожай, поэтому возникла необходимость ввоза», — сказала она. Сейчас российский картофель заканчивается, и на прилавках появляется египетский картофель, добавляет исполнительный директор союза Алексей Красильников. По его словам, к концу июня — в июле в магазинах появится отечественный товар.



На текущий сезон были поданы заявки на импорт 15 тыс. т семенного картофеля, половина из которого по состоянию на прошлую неделю (7-8 тыс. т) уже завезена, продолжает Красильников. «У отрасли есть определенные проблемы, в частности, удорожание логистики. Также есть сложности с автоперевозками», — добавил он.



По прогнозу Минсельхоза, в этом году площади под картофелем предполагается увеличить на 30 тыс. га, овощами открытого грунта — на 20 тыс. га. Кроме того, правительство предлагает дополнительные меры поддержки по этому направлению, в том числе для ЛПХ, которые будут кооперироваться и отчитываться о производстве и реализации, напомнил Красильников.



Оценивать потенциальные объемы производства картофеля в этом сезоне пока рано. «Он уже посажен в Астрахани, там все прошло удачно и в сроки. Ранний урожай можно ждать в начале июня», — сказала Губина. По ее словам, производители агрокультуры сейчас сталкиваются с различными сложностями, в том числе погодными из-за затяжной весны: где-то воды слишком много, где-то ее не хватает.

