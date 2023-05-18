Российская «дочка» Viterra может сменить название

Весной крупные зарубежные зернотрейдеры объявили, что с нового сезона прекратят экспорт зерна из России «Витерра Рус»

Российский филиал компании Viterra — «Витерра Рус» - может изменить название на «МЗК Экспорт» после того, как материнская компания покинет Россию. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Операционный бизнес Viterra планируется передать местному менеджменту, «МЗК Экспорт» может сохранить контроль над терминалом в Ростове-на-Дону мощностью до 1,5 млн т зерна в год и частью доли из 50% в терминале «Тамань» мощностью 5,5 млн т зерна в год.



По информации издания, часть доли в «Тамани» может быть продана структурам, связанным с «Деметра-Холдингом», который владеет остальными 50% терминала. «МЗК» было первым названием компании, под которым нынешняя «Витерра Рус» начала торговлю зерном в России в 2004 году. В 2017-м российское подразделение было переименовано в «Гленкор Агрикалчер МЗК», а в 2021 году — в «Витерра Рус». Компания не ответила на запрос «Агроинвестора».



В России давно устоялся исторический принцип формирования квоты на вывоз зерна, отметил в беседе с «Агроинвестором» гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Поэтому важно, чтобы компания оперативно решила вопрос с тем, как будет ее получать в новых условиях, считает он. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что «Витерра Рус» - одна из самых профессиональных команд на российском экспортном рынке, поэтому рационально дать компании возможность полноценно работать.



Согласно отчету «Витерра Рус», в период с июля 2022 года по февраль 2023-го компания заняла четвертое место среди экспортеров зерна из России, отгрузив около 3 млн т, что составляет приблизительно 9% экспорта из страны за этот период. Однако, по словам источника «Коммерсанта», без участия глобального офиса Viterra у «МЗК Экспорт» будут сложности в конкуренции. Если доля компании в «Тамани» снизится, то перевозка прежних объемов через этот терминал станет проблематичной.



Выручка компании в 2022 году увеличилась на 15,7% до 80,7 млрд руб. без НДС. Ее основная часть пришлась на продажу продукции на экспорт, которая достигла 78,2 млрд руб. против 64,4 млрд руб. в 2021 году. Компания продавала пшеницу, ячмень, кукурузу, горох, подсолнечное масло и масличный лен. Чистая прибыль компании снизилась до 816,6 млн руб. с 853,7 млн руб. в 2021 году.



Весной крупные зарубежные зернотрейдеры — Cargill, Viterra, Louis Dreyfus - объявили, что с нового сезона прекратят экспорт зерна из России. Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина ранее говорила «Агроинвестору», что, по ее мнению, уход с рынка этих компаний никак не скажется на объемах экспорта российского зерна. «Спрос на российское зерно есть, крупные российские экспортеры спокойно могут вывозить те объемы, которые отгружали зарубежные игроки. Я почти уверена в том, что мощности этих компаний будут куплены другими экспортерами», — отмечала она.



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