«Таврос» и «Комос Групп» претендуют на покупку птицефабрики «Комсомольская»

«Траст» хочет продать «Комсомольскую» минимум за 2 млрд рублей А. Гордеев

Две структуры, связанные с владельцем группы компаний «Таврос» Рустемом Миргалимовым и агрохолдингом «Комос Групп», заинтересовались покупкой птицефабрики «Комсомольская» в Пермском крае, которая специализируется на производстве столового куриного яйца, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Торги по продаже предприятия, принадлежащего банку непрофильных активов «Траст», состоятся 19 мая, стартовая цена составляет 2 млрд руб.



Птицефабрика мощностью 650 млн яиц в год ранее входила в ГК «Здоровая ферма» экс-акционера Бинбанка Микаила Шишханова. В 2018 году, после объявления ЦБ о санации Бинбанка, контроль над «Здоровой фермой» получил банк непрофильных активов «Траст». Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 регионах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. У предприятия есть разрешение на экспорт в страны Таможенного союза, Персидского залива и Таиланд. Согласно рейтингу Росптицесоюза, в прошлом году птицефабрика выпустила 683 млн яиц и стала по этому показателю девятой в стране.



«Комос Групп» уже занимается производством яиц и занимает четвертое место в России по их выпуску. Также агрохолдинг перерабатывает молоко и выпускает свинину. ГК «Таврос» управляет 117 тыс. га пашни, производит мясо, сахар и кондитерские изделия. В конце 2022 года компания «Управление агроактивами», которую на рынке связывают с «Тавросом», приобрела птицефабрику «Башкирская» мощностью 750 млн яиц в год у группы «Черкизово», последняя ранее купила ее у «Траста». Приобретение «Комсомольской» позволит структурам «Тавроса» выйти на выпуск 1,4 млрд яиц в год, а при дополнительных инвестициях производство может быть увеличено до 1,5 млрд яиц в год, ранее говорил гендиректор УК «Траст—Птицеводческие активы» Генрих Арутюнов.



Источник «Коммерсанта» на рынке отметил, что средняя рентабельность в производстве пищевого яйца существенно ниже, чем при выпуске мяса птицы, но инвесторов привлекает возможность консолидировать несколько крупных предприятий и оптимизировать затраты.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, «Комсомольская» птицефабрика — крупное и устойчивое предприятие для региона. «Оно достаточно большое для того, чтобы иметь оптимальные производственные и экономические показатели, — сказал он «Агроинвестору». — Если бизнес мелкий — издержки больше, у крупных предприятий ситуация иная, так как издержки относительно объемов производства достаточно невысокие».



В период, пока актив находился под управлением «Траста», все производственные показатели как технологической инфраструктуры были в порядке, отметил Корнеев. Поэтому предприятие можно приобрести как готовый действующий бизнес с понятными экономическими показателями. «Сложности будут касаться только вопросов, связанных со снабжением кормами. В плане продаж яйца рынок понятный, а вот себестоимость яйца — это во многом зерновые, — отметил Корнеев. — Я говорю не только про стоимость зерновых, но и про составляющие их производства — доступность сельскохозяйственной техники, внесение СЗР, удобрений и так далее».



О том, что банк «Траст» продает птицефабрику «Комсомольская» стало известно в апреле 2023 года. Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева тогда говорила «Агроинвестору», что средняя годовая рентабельность яичных птицефабрик составляет 7%. По ее мнению, это не тот уровень, который может позволить инвестировать в развитие производства. При этом в летний период птицеводческие предприятия зачастую работают с более низкой рентабельностью, так как рынок яйца насыщен. «Однако, поскольку яйцо всегда было и будет востребованным на рынке, данный актив является интересным для потенциального инвестора и однозначно найдет своего покупателя», — отмечала она.



Источник в отрасли, знакомый с продаваемым активом, говорил «Агроинвестору», что птицефабрика «Комсомольская» находится в хорошем состоянии и является одним из значимых игроков Урала. «Это интересный актив для зарабатывания денег, но лучше всего он проявит себя в руках профильного инвестора, который будет понимать, как обеспечивать такое предприятие кормами, оборудованием, расходными материалами», — пояснял он.



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