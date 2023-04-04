«Агросила» купила «Пермскую» птицефабрику у группы «Продо»

Птицефабрика «Пермская» - крупнейший производитель мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае Pixabay

Холдинг «Агросила» купил 100% акций «Пермской» птицефабрики, принадлежавшей группе «Продо». Предприятие занимает 34% рынка Пермского края по производству мяса бройлеров и продукции из него, сообщила пресс-служба «Агросилы». В компании считают, что приобретение птицефабрики позволит ей расширить географию присутствия на федеральном рынке. Сумма сделки не разглашается. В феврале «Коммерсантъ» со ссылкой на главу «Агросилы» Ильшата Фардиева сообщал, что «Продо» хочет получить за свой актив около 3 млрд руб.



Гендиректор «Агросилы» Светлана Барсукова сказала, что приобретение птицефабрики подходит в периметр стратегии развития холдинга по увеличению производства продукции из мяса птицы. Гендиректор группы «Прода» Вадим Долгов, слова которого приводится в сообщении, отметил, что сделка реализована в рамках стратегии развития группы в ключевых для нее регионах.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что приобретаемый актив «в целом неплохой» и что в целом эта сделка была ожидаемой. Согласно рейтингу крупнейших производителей мяса птицы в России, который составил Национальный союз птицеводов, «Продо» по итогам 2022 года занимает седьмое место с объемом выпуска 186 тыс. т. Компания «Челны-бройлер» («Агросила») расположилась на 10-й строке со 127 тыс. т.



Птицефабрика «Пермская» - крупнейший производитель мяса бройлеров и продукции его переработки в Пермском крае. Ее проектная мощность составляет 48 тыс. т готовой продукции в год. Ассортимент предприятия насчитывает 168 наименований, среди которых куриные тушки, продукты разделки, охлажденные и замороженные полуфабрикаты, колбасные изделия из мяса птицы. Кроме того, на предприятии выпускается продукция категории «Халяль».



В этом году птицефабрика успешно прошла аудит на соответствие требованиям международной сертификации системы менеджмента безопасности пищевой продукции FSSC 22000 и была внесена в федеральный реестр экспортеров. Продукция «Пермской» птицефабрики продается в более чем 5 тыс. торговых точках, в том числе во всех федеральных и локальных розничных сетях региона. Кроме Пермского края она поставляется в Свердловскую, Оренбургскую, Новосибирскую, Тюменскую, Омскую области и в Башкортостан.



Холдинг «Агросила» владеет птицекомплексом «Челны-Бройлер» в Набережных Челнах, который является одним из крупнейших птицеводческих хозяйств России. Мощность предприятия составляет 126 тыс. т мяса в живом весе и 95 тыс. т готовой продукции в год. «Челны-Бройлер» занимает 65% рынка мяса бройлеров в республике Татарстан.



Группа «Продо» — один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов. Среди активов компании — четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах. «Продо» также производит сырье и корма для входящих в группу перерабатывающих предприятий. Компания выпускает более 1,7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «Продо»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «УМКК», «Ясная горка», «УМКА» и др.



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