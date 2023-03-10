Компания из Уфы купила «Утиные фермы» за 308 млн рублей

Основная сложность, с которой столкнется новый собственник «Утиных ферм», заключается в реализации продукции​ Pixabay

Имущественный комплекс челябинской компании «Утиные фермы» удалось продать за 308,5 млн руб. с шестых торгов. Победителем стало ООО «Ресурс плюс» (Уфа). Информация об этом опубликована на Федресурсе. Начальная цена производственно-технологического комплекса на последних торгах составляла 390,3 млн руб. Единый лот включал 23 птичника, недостроенные инкубаторий, цех убоя и переработки, а также оборудование, земельные участки, сети коммунальной инфраструктуры, очистные сооружения, дороги, ограждения, санпропускники, права аренды на землю, а также право на товарный знак «Уткино».



Компания-победитель торгов, «Ресурс плюс», по данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, была зарегистрирован в апреле 2022 года в Уфе. Основной вид деятельности — покупка и продажа собственного недвижимого имущества. На 99,9% «Ресурс плюс» принадлежит ООО «Ресурс» (Уфа), которым владеет директор обеих организаций Владислав Вагапов. Он является председателем ассоциации арбитражных управляющих «Евразия» (Москва). Кроме того, Вагапов возглавляет и владеет 1% уставного капитала «Союзпромптица», зарегистрированного в августе 2022 года в башкирском Мелеузе.



Компания «Утиные фермы» была создана предпринимателем Сергеем Костенко в 2014 году. Производство утки было запущено в 2015-м, инвестпроект был рассчитан на 7,5 лет, однако так и не был достроен из-за финансовых трудностей. В 2017 году в отношении компании было возбуждено дело о банкротстве, а конкурсное производство суд ввел в феврале 2019-го. 1 декабря суд продлил срок конкурсного производства до 1 июня 2023 года. Долги компании составляют 1,23 млрд руб. В 2022 году комплекс пытались продать пять раз, но на торги никто не заявлялся. Изначально цена составляла 726 млн руб.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев говорит, что основная сложность, с которой столкнется новый собственник «Утиных ферм», заключается в реализации продукции. Само предприятие, если рассматривать его имущественный комплекс, «нормальное», каких-то производственных рисков у него нет.



Рынок мяса утки в России сейчас находится в стадии формирования, устойчивых традиций ее потребления в стране нет, продолжает эксперт. «Поэтому основным направлением должно быть развитие продаж в сегменте HoReCa. В ритейле должна быть очень широкая географическая представленность, чтобы обеспечить более или менее стабильный спрос, так как продажи мяса утки на одну точку кратно меньше продаж всех остальных видов мяса», — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев.



Летом прошлого года «Агроинвестор» писал, что «Ростовский зерновой терминал», владельцами которого, согласно ЕГРЮЛ, являются бывшие топ-менеджеры «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) Алексей Чемеричко и Марат Шайдаев, планировал принять участие в повторных торгах по продаже комплекса «Утиные фермы» в Челябинской области. Но компанию не допустили к аукциону, поскольку не было вовремя подтверждено поступление задатка — 10% от начальной цены имущества. Стоимость лота оценивалась в 653,4 млн руб. Сами торги в итоге признали несостоявшимися, так как других претендентов на актив не оказалось.



В августе 2021 года «Агроинвестор» писал, что челябинский агрохолдинг «Альпина» взял в аренду «Утиные фермы» и восстанавливает производство. «Альпина» планировала выращивать на площадке 6,5 тыс. т бройлерных уток в живом весе в год и производить охлажденные тушки, утиное филе, окорочка, крылышки, шейки, язычки, печень, желудки и другую продукцию. В перспективе компания рассчитывала увеличить производство до 12 тыс. т в живом весе в год и занять 10% российского рынка мяса утки.



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