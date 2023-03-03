Селекционный центр «Смена» начнет работу в мае

Новый селекционно-генетический центр позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортной племенной птицы СЦ «Смена»

В мае в России начнет работать селекционный центр «Смена», строительство которого стартовало в 2020 году, сообщается в Telegram-канале Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) со ссылкой на заявление президента союза Владимира Фисинина. В центре будут заниматься разведением курс кросса «Смена-9». Инвестиции в проект составили 5 млрд руб. Сейчас на территории комплекса начали устанавливать оборудование. Предполагается, что оно будет как импортного, так и отечественного производства. Для птицефабрик также разработали руководство по выращиванию данного кросса.



Новый селекционно-генетический центр позволит снизить зависимость российского птицеводства от импортной племенной птицы, считает президент Росптицесоюза. По его словам, в планах российских птицеводов довести долю отечественного кросса в российском птицеводстве до 15% к 2025 году. Фисинин отметил, что сейчас данный кросс занимает 0,6% российского рынка. В 2023 году планируется увеличить его долю до 2,6%, а в течение следующих пяти лет стоит задача дойти до 50%.



Заинтересованность компаний в российском кроссе кур «Смена» зависит от ряда факторов, сказал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. Во-первых — это производственные показатели, которые даст новый кросс, такие как конверсия корма, среднесуточный привес, сохранность, количество яиц на несушку и их выводимость.



По словам эксперта, заинтересованность будет выше, если показатели будут как минимум на том же уровне, что и у зарубежных конкурентов, которые поставляют свой товар в Россию. Во-вторых, потенциал будет зависеть от уровня доступности импортных кроссов кур. «Если будут введены ограничения на поставку прародительских форм, которые завозятся в Россию для дальнейшего производства родительских стад, придется ускоренно наращивать выпуск отечественного кросса, даже если его показатели будут немного хуже, чем у зарубежных аналогов. Все будет упираться в торговые, экономические и политические отношения с Западом», — заключил Давлеев.



В начале февраля пресс-служба Минобрнауки сообщала, что по своим показателям производительности новый кросс опережает зарубежные аналоги. Так, в сравнении с иностранным кроссом «Росс 308» живая масса цыплят-бройлеров в 35-дневном возрасте выше на 4,7%, среднесуточный прирост — на 2,1%, сохранность — на 2,2%, индекс продуктивности — на 6,8%.



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