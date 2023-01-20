За семь лет поголовье овец сократилось на 16%

Более 40% всех овец в стране содержится в хозяйствах регионов Северного Кавказа

С 2015 года поголовье овец и коз в России сократилось примерно на 4 млн животных, или около 16%, и по итогам 2022-го, оценочно, составило 21 млн голов. В том числе около 8,7 млн овец и коз содержится в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом гендиректор Национального союза овцеводов Михаил Егоров рассказал в ходе форума «Развитие овцеводства на Северном Кавказе».



Объем производства овец и коз на убой по итогам прошлого года союз оценил на уровне 216 тыс. т в убойном весе, из них 70 тыс. т дали регионы СКФО. При этом сельхозорганизации производят лишь 7,8% мяса, на долю КФХ и ИП приходится 24,8%, основной же объем дают ЛПХ — 67,4%, следует из презентации союза. Егоров отметил, что активные темпы развития овцеводства отмечаются в Дагестане. «Дагестан дает половину баранины в убойном весе от всего объема Северо-Кавказского федерального округа», — отметил он, добавив, что регион — один из немногих, где развивается переработка.



При этом глава союза предупредил, что Россия рискует потерять тонкорунное овцеводство: из-за более низкой рентабельности по сравнению с мясным овцеводством поголовье овец шерстных и мясо-шерстных пород серьезно сокращается. Эти направления неконкурентны, однако тонкорунное овцеводство создавалось десятилетиями, его нужно сохранить и придать новый импульс его развитию, уверен Егоров.



Одним из способов спасения направления он считает улучшение мясных качеств овец при сохранении тонкой шерсти. Для этого к работе должны подключиться селекционно-генетические центры. В целом же, по словам Егорова, отрасль овцеводства нуждается в разработке отдельной стратегии развития.



В декабре президент Владимир Путин поручил правительству до 25 января 2023 года представить предложения по вопросам разработки и утверждения комплексной программы по развитию индустриального мясного овцеводства в Северо-Кавказском федеральном округе до 2030 года. Ранее о необходимости принятия специализированной программы главе государства говорил председатель совета директоров «Дамате» Наум Бабаев.



Овцеводство является традиционным видом деятельности и основным источником дохода для многих семей на Северном Кавказе, обращал внимание Бабаев в ходе запуска племенного индейководческого центра в Тюменской области. «Программа должна учитывать особенности Северного Кавказа, традиции Северного Кавказа и, возможно, необходимы меры в дополнение к тому, что уже делает Минсельхоз, учитывая специфику развития региона», — говорил он.



Как следует из презентации, которую в ходе форума представил вице-президент по связям с государственными органами и региональному развитию «Дамате» Андрей Григоращенко, проект программы развития овцеводства в СКФО предполагает финансирование на уровне 40,6 млрд руб., в том числе 14,93 млрд руб. из федерального бюджета. На первом этапе реализации (2024-2026 годы) предлагается субсидировать 25% капзатрат на создание и модернизацию ферм с поголовьем от 2 тыс. овцематок и откормочных площадок минимум на 3 тыс. скотомест. Второй этап проекта программы (2027-2030) предполагает возмещение 25% капзатрат на создание ферм с поголовьем от 1 тыс. овцематок и откормочных площадок от 2 тыс. скотомест. На обоих этапах также необходима субсидия — 35 руб. на 1 кг овец в живом весе, сданных на убой и переработку.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

