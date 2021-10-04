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Премия «Агроинвестор года - 2021»

Регионы

В Подмосковье появится овцеводческий комплекс

Инвестиции в проект составят 500 млн рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Более 90% баранины и ягнятины производится в ЛПХ и КФХ
Pixabay
Более 90% баранины и ягнятины производится в ЛПХ и КФХ
Pixabay

В городском округе Серпухов (Подмосковье) может появиться овцеводческий агропромышленный комплекс «Овцеводческий АгроКомплекс Спасский». Соглашение о реализации проекта на Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021» подпишет министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский, сообщила пресс-служба подмосковного агроведомства. Инвестиции в проект составят 500 млн руб. На предприятии будет содержаться до 10 тыс. овец.

«Более 90% баранины и ягнятины производится в ЛПХ и КФХ, в связи с чем продукция не получает широкое распространение в сетевой рознице, так как мелкие производители не способны обеспечить необходимые ритейлерам условия поставок. А спрос на продукцию растет, — приводит пресс-служба министерства слова Воскресенского. — В Подмосковье отсутствие этой продукции высокого качества восполняется созданием крупных овцеводческих предприятий».

«Для реализации масштабного инвестиционного проекта «Овцеводческий АгроКомплекс Спасский» ведется работа по подбору земельных участков. В рамках поддержки земля для строительства комплекса будет предоставлена в аренду без торгов», — отметил Воскресенский. Министр добавил, что также господдержка предприятию предполагает субсидии на возмещение понесенных затрат, связанных с приобретением оборудования, возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры, возмещение до 20% затрат на приобретение, в том числе по договорам финансовой аренды, сельскохозяйственной техники.

Исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что развивать овцеводство в Подмосковье хорошо, потому что рядом находится самый емкий и платежеспособный рынок — Москва. «Возможно, новый проект будет не комплексом полного цикла, он может быть интегрирован с фермами других регионов», — предполагает эксперт. По его словам, для пастбищного животноводства больше подходит Калмыкия, Адыгея, Дагестан, но «точно не Московская область».  

В России нет достаточного системного опыта реализации подобных проектов, продолжает Корнеев. Поэтому при создании такого комплекса, во-первых, могут появиться проблемы, связанные с ветеринарией, вторая сложность — балансировка ассортимента. «Вообще комплексы по баранине редко проектируют без глубокой переработки, чтобы делать люля-кебаб, фарш и так далее. Поэтому при реализации проекта основным является грамотное управление формированием ассортимента для ритейла», — считает Корнеев.

По его мнению, перспективы развития овцеводства в России хорошие как для реализации товара на внутреннем рынка, так и для экспорта. «Баранина — один из видов мяса, в производстве которого очень серьезную роль играет брендирование продукции. Баранина отличается по вкусу в зависимости от породы, возраста овец и других факторов. Поэтому нужно создавать определенную специализацию торговой марки», — уверен Корнеев.

В январе президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев говорил, что российское овцеводство в ближайшие годы ждет индустриализация и вертикальная интеграция, а также рост годового производства, спроса и потребления на душу населения. По его словам, есть все основания прогнозировать устойчивый рост производства российской баранины (для внутреннего потребления и экспорта) как минимум на 200-250%, то есть утроение текущих объемов с примерно 200 тыс. т до 600 тыс. т в убойном весе в перспективе до 2035 года. При этом потребление данного вида мяса на душу населения достигнет около 3,7 кг в год, или менее 5% от «мясной корзины» среднего россиянина.

Екатерина Шокурова 

Агроинвестор
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