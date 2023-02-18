Производство аквакультуры в России выросло на 7,5%

В этом году позитивная динамика производства может сохраниться Pixabay

Российские предприятия аквакультуры и марикультуры по итогам 2022 года выпустили 383,5 тыс. т продукции. Это на 7,5% больше, чем годом ранее, подсчитали в Росрыболовстве. При этом в прошлом году объемы производства лососевых впервые опередили карповых. Так, производство форели и семги составило 154 тыс. т — на 19,4 тыс. т больше, чем в 2021-м. Объем выпуска карповых вырос незначительно и составил 146,8 тыс. т.



Производство ценных морепродуктов увеличилось на 16% до 68 тыс. т. В прошлом году в России начали выращивать крабов — объем их производства составил почти 100 т. Осетровых видов рыб в стране вырастили 6,4 тыс. т — на 4% больше, чем годом ранее.



Объем вылова рыбы и морепродуктов, по предварительным данным Росрыболовства, в 2022 году превысил 4,88 млн т. В 2021-м этот показатель составил рекордные 5,05 млн т.

Эксперт по аквакультуре Инна Гольфанд обращает внимание, что в данных Росрыболовства учитывается так товарная продукция в живом весе, так и нетоварная (производство молоди для выпуска в реки). И если говорить отдельно про лососевые, то объемы семги и форели, которые доходят до потребителя, составляют не более 80 тыс. т в товарном весе.



Гендиректор компании «Агриконсалт» Андрей Голохвастов тоже отмечает, что есть вопросы к тому, насколько корректно делается расчет объемов производства аквакультуры в России. «Есть понятия производства (рыба плавает, условно, в садках) и реализации продукции (рыба продана и получены деньги). Непонятно, как контролируется первый показатель, по сути, на основании данных предприятий Росрыболовству или оценок», — прокомментировал он «Агроинвестору».



Гольфанд говорит, что российский рынок до сих пор критически зависит от импорта по многим ценным видам аквакультуры. Например, по лососевым степень зависимости составляет около 50-60%, по мидиям — около 80-90%. Таким образом, производство аквакультуры в стране еще не исчерпало возможности для органического роста, сказала она «Агроинвестору». Так, одним из драйверов для развития этой отрасли, по мнению эксперта, является удовлетворение дефицита импортной продукции, особенно в сегменте HoReCa. В частности, в 2022 году на рынке образовалась ниша объемом до 40 тыс. т для высококачественного охлажденного лосося, которую ранее занимал импорт с Фарерских островов и Чили. Поставки из-за рубежа упали более чем в два раза, и в 2023 году их восстановление до прежних показателей маловероятно.



«В части аквакультурной рыбы отечественного производства для нас как отраслевого объединения интерес представляет в основном российская семга морского выращивания, — рассказал «Агроинвестору» исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. — Ее объемы в последние годы действительно увеличиваются, но не так быстро, как хотелось бы. 22 тыс. т явно недостаточно, поскольку это всего около 150 г на человека. При этом емкость рынка составляет около 200 тыс. т в год». По его словам, из-за нехватки морских акваторий, благоприятных для морской аквакультуры семги, ожидать существенного увеличения объемов ее производства не приходится.



Минприроды России учло позицию рабочей группы «регуляторной гильотины» в сфере рыболовства о необходимости отмены требования о проведении государственной экологической экспертизы для предприятий пастбищной марикультуры, говорится в сообщении Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ). Проводить государственную экологическую экспертизу потребуется только предприятиям индустриальной аквакультуры, а в случае пастбищной марикультуры — только если она осуществляется в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон. Обязательное требование о прохождении госэкоэкспертизы каждого участка существенно тормозило развитие сектора, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.



Марикультурные фермы занимаются разведением или выращиванием морских гидробионтов: водорослей, моллюсков, включая гребешков, трепангов, морских ежей, устриц и мидий, ракообразных и др. Это позволяет не только наращивать поставки ценных морепродуктов на внутренний и внешние рынки, но и поддерживать природные запасы этих видов. По итогам 2022 года объем их производства вырос на 16% до 68 тыс. т год к году.

В целом, по словам Фомина, при медицинской норме потребления 18-22 кг рыбы на человека в год текущий объем производства аквакультуры в 383 тыс. т позволяет закрыть лишь около 12% от годовой потребности (2,7 кг на человека). Но для России это не проблема, поскольку у страны хорошие показатели вылова дикой рыбы — около 5 млн т в год.



«Доля аквакультуры пока маленькая и говорить о насыщении рынка или серьезной конкуренции с дикой рыбой или импортированной аквакультурной пока рано», — считает Голохвастов. По его оценке, «если все пойдет нормально», то по итогам 2023 года производство продукции аквакультуры в России увеличится на 5-10%. Основным драйвером для выращивания лососевых станет сокращение импорта и снижение конкуренции, что, правда, происходит на фоне увеличения импорта других видов рыбы. А главные риски для отрасли — переходная ситуация с обеспечением качественными кормами, повышение себестоимости производства рыбы, снижение платежеспособного спроса населения при одновременном росте цен на рыбу и, соответственно, переориентация населения на более дешевую продукцию.



Аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка обращают внимание на снижение интереса потребителей к рыбе. «В 2021 году потребление рыбы снизилось до 21,7 кг на человека. По итогам 2022 года ожидается дальнейшее незначительное уменьшение показателя. На “плавники” рыбы наступают мясо и молочная продукция», — прокомментировали «Агроинвестору» в Россельхозбанка.



Рыба уступает той же курице в удобстве потребления: если по курице доля разделанной продукции в рознице занимает 64%, то по рыбе — только 10%. Это создает определенные проблемы для рыбной отрасли, которой сложно конкурировать в таких условиях. Вместе с тем, при грамотном продвижении рыбной продукции (чтобы готовить и есть рыбу стало модно и интересно) существует высокая вероятность смены тренда и повышения потребления рыбы внутри страны, считают аналитики Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка.



В РСХБ прогнозируют, что в 2023 году объем производства аквакультуры в России будет увеличиваться, в том числе за счет государственной поддержки и предоставляемых бизнесу субсидий, и к концу года достигнет 430 тыс. т, а к 2030-му производство товарной аквакультуры вырастет до 620 тыс. т.



По мнению Гольфанд, негативными факторами для дальнейшего развития отечественной аквакультуры может стать рост себестоимости производства и нарушение материально-технического обеспечения отрасли. Она отмечает, что отрасль сильно зависит от зарубежных поставок кормов, рыбопосадочного материала и оборудования. Вместе с тем, она признает, что в прошлом году было заявлено множество проектов импортозамещения, но успех их реализации еще только предстоит оценить.



В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка считают, что проблемы с кормами для аквакультуры, особенно для средних и малых предприятий, будут решены за счет запуска до 2030 года девяти новых заводов по производству кормов. Сейчас основными проблемами для отрасли аквакультуры аналитики банка называют зависимость от импорта рыбопосадочного материала, недостаточные научные исследования в части селекции и «кадровый голод» рыбопромышленного комплекса.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

