В России увеличилось производство товарной аквакультуры

С 19 по 25 декабря 2022 года оптовые цены на мороженую рыбу оставались стабильны или снижались flickr.com

За девять месяцев 2022 года производство товарной аквакультуры в России выросло на 1,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2021 года и достигло 277 тыс. т, сообщается в Telegram-канале Росрыболовства. Рост отмечен в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах.



Так, в Дальневосточном федеральном округе выращено 64,3 тыс. т. Это почти на 15% больше показателя 2021 года. Основной объем производства приходится на предприятия Приморского края: в этом регионе произведено почти 61 тыс. т аквакультуры, прибавка к аналогичному периоду прошлому году составила около 9%. В Приволжье производство выросло на 10% до 7,25 тыс. т.



В топ-3 макрорегионов лидеров по производству товарной аквакультуры, кроме Дальнего Востока, попали Северо-Западный федеральный (110 тыс. т) и Южный федеральный (57,7 тыс. т) округа. Там показатели находятся практически на уровне прошлого года. В Северо-Кавказском федерального округе произведено 17,3 тыс. т, в Сибирском федеральном округе — 2,6 тыс. т, на Урале — 4,8 тыс. т, в Центральном федеральном округе — 13,7 тыс. т.



Основными сегментами в структуре производства стали лососевые, карповые, ценные гидробионты (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие), осетровые виды, сообщает Росрыболовство. За три квартала 2022 года выращено 118 тыс. т рыбы лососевых пород. Производство карповых составило 85 тыс. т. Производство морепродуктов за девять месяцев увеличилось на 14% и достигло 65,6 тыс. т. Небольшой рост отмечается в осетроводстве — выращено 4,68 тыс. т товарной рыбы. Объем производства сиговых составил 1,28 тыс. т, окуневых — 400 т, прочих объектов рыбоводства — более 2 тыс. т.



По данным отраслевой системы мониторинга, с 19 по 25 декабря 2022 года оптовые цены на мороженую рыбу оставались стабильны или снижались. На Дальнем Востоке на 3,5% уменьшилась стоимость минтая — до 83 руб./кг. На 5,2% упала цена на тихоокеанскую сельдь — до 55 руб./кг. Стоимость трески и камбалы осталась неизменной. Треска продавалась по 210 руб./кг, камбала — по 68 руб./кг. На Северо-Западе сельдь подешевела на 1,9% до 103 руб./кг. Как и на предыдущей неделе, атлантическая скумбрия продавалась по 163 руб./кг, пикша — по 165 руб./кг, треска — 248 руб./кг. В центральных регионах цена на минтай снизилась на 1,9% до 105 руб./кг. Стоимость атлантической сельди, скумбрии и мойвы сохранилась на уровне прошлой недели 115 руб./кг, 165 руб./кг и 100 руб./кг соответственно.



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