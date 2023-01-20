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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Инвестиции

Ферму по разведению форели на Ставрополье планируется достроить к 2026 году

Стоимость проекта за полтора года увеличилась на 200 млн рублей

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Плановая мощность предприятия — 1,5 тысячи тонн рыбы в год
troutlodge.com
Плановая мощность предприятия — 1,5 тысячи тонн рыбы в год
troutlodge.com

Строительство фермы для разведения форели на Ставрополье планируется завершить в 2026 году, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Предприятие из трех очередей начали возводить в 2022 году в поселке Подкумок Предгорного округа. Инвестором является компания «Аура», она планирует вложить в проект 1,7 млрд руб. вместо 1,5 млрд руб., запланированных изначально. 

Глава Предгорного округа Николай Бондаренко, слова которого приводит пресс-служба Минсельхоза Старополья, отметил, что проект предусматривает строительство автоматизированного комплекса производственной мощностью 1,5 тыс. т рыбы в год.

О том, что «Аура» планирует построить форелевую ферму на Ставрополье стало известно весной 2021 года. Тогда пресс-служба Минсельхоза региона сообщала, что комплекс возводится на базе тепличного комбината «Весна». Кроме непосредственного выращивания аквакультуры предприятие планируется оснастить цехами по обработке и переработке рыбы до готовой продукции. Отходы от обрабатываемой продукции будут перерабатываться в комбинированный корм. Производство будет полностью автоматизировано. 

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Аура» зарегистрировали в январе 2021 года в поселке Подкумок c уставным капиталом в 100 тыс. руб. Основным видом деятельности компании является пресноводное индустриальное рыбоводство. Руководителем предприятия является Андрей Губский. По итогам 2021 года убыток компании составил 851 тыс. руб.

Согласно ноябрьским данным трейд-маркетингового агентства «Градус», которые приводил портал Retail.ru, общий объем продаж красной рыбы в России за восемь месяцев 2022 года в годовом выражении был положительным и увеличился на 2%, однако ситуация на рынке не была стабильной. Так, примерно 2/3 рынка занимала импортная продукция, объем поставок которой в январе-августе 2022 года значительно уменьшился из-за падения рубля весной и антироссийских санкций. Санкции ЕС и США привели либо к прекращению поставок импортных лососевых рыб в Россию или к их резкому снижению.

В октябре 2022 года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщал, что ведомство не исключает ограничение экспорта красной рыбы для стабилизации цен внутри страны. Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин тогда говорил «Агроинвестору», что поддерживает ограничения на экспорт красной рыбы. По его словам, в 2022 году вылов красной рыбы оказался достаточно низким. «Обычно за год из России вывозится от 60 тыс. т до 100 тыс. т. Если эти объемы сохранятся в 2022 году, то из вылова в 250 тыс. т останется примерно половина. Этого явно не хватит на внутреннее потребление», — оценивал Фомин. 

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Екатерина Шокурова 

Премия «Агроинвестор года-2022»

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