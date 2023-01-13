Потребление рыбы в России в ближайшие годы может снизиться на 5-7%

В целом потребление рыбы и рыбопродуктов в России достаточно стабильно Е. Разумный

В ближайшие годы потребление рыбной продукции в России может сократиться в среднем на 5-7% на душу населения, говорится в исследовании Национального рейтингового агентства (НРА). Аналитики считают, что этому будут способствовать сложности в экономике: в 2022 году цены на замороженную белую рыбу росли сопоставимо с инфляцией, цена на красную рыбу увеличилась на четверть.



По оценкам агентства, в целом потребление рыбы и рыбопродуктов в России достаточно стабильно. По данным выборочного обследования Росстата, с 2008 года потребление рыбы и продуктов из нее сохраняется в диапазоне 20-22 кг в год в среднем на потребителя, что соответствует рекомендованной медицинской норме. Однако НРА полагает, что потребление рыбной продукции в 2022—2023 годах может сократиться, хотя и останется выше уровня 20-21 кг.



Также аналитики ожидают перераспределения в структуре рыбной корзины потребителя — доля лосося по итогам 2022 года может сократиться из-за высокой цены. Порядка 60% импорта лососевых и филе красной рыбы в Россию в 2021 году обеспечивали Чили и Фарерские острова: в прошлом году санкционная повестка и логистические трудности оказывали давление на объемы поставок, говорится в исследовании. «В 2023 году можно ожидать увеличения вылова лососевых, что снизит давление на цену», — считает НРА.



Кроме того, аналитики отметили, что Россия обеспечивает себя рыбой и является ее нетто экспортером. В 2022 году вывоз достиг порядка 2 млн т, аналогичный показатель ожидается в 2023-м. Основными странами-покупателями российской рыбы в прошлом году стали Корея, Китай, Нидерланды, Белоруссия, Нигерия и Япония. НРА считает, что в новых реалиях 2023 года уменьшающийся экспорт в «недружественные страны» получится перенаправить на другие рынки: в Гану, Египет, Бразилию, ЮАР и др.



Среди проблем экспорта российской рыбы аналитики НРА отметили его низкую экономическую эффективность. «Несмотря на намечающуюся положительную тенденцию, доля продукции с высокой добавленной стоимостью крайне мала, а доля низкомаржинальной мороженой рыбы продолжает составлять около 90%», — сказано в исследовании. На этом фоне задачей на ближайшие годы является развитие собственных производств глубокой переработки рыбы, что может быть усложнено экономическими санкциями. В противном случае, по оценке НРА, маржинальность российской рыбной отрасли начнет снижаться.



Объемы вылова рыбы с 2014 года выросли на 18% до 5 млн т, говорится в исследовании. Однако там отмечается, что в 2022 году тренд роста улова прервался. В основном эксперты связывают это со снижением вылова лососевых. В 2023 году объем вылова может увеличиться на 2-3% до 5,1 млн т. «Негативное влияние на объем вылова могут оказать западные санкции. Они могут сказаться на доступности оборудования для вылова, привести к сокращению объемов продаж на премиальных рынках и к росту себестоимости», — считает НРА.



С 2023 года Ассоциация компаний розничной торговли и Рыбный союз планируют организовать постоянный совместный мониторинг качества рыбной продукции в рознице для выявления фальсификации и контроля соответствия продуктов заявленным характеристикам, писал «Агроинвестор» в декабре. Также будет налажен обмен данными по динамике вылова, экспорта, импорта, оптовых и розничных продаж, будут проводиться регулярные исследования потребительских предпочтений и экономической доступности рыбной продукции для разных групп населения. Одна из ключевых задач — популяризация потребления рыбы и рыбной продукции.



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