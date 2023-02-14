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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

Спрос на мясо в мире будет расти

В прошлом году глобальное производство достигло 365 млн тонн

| Агроинвестор |

В России активнее всего увеличивается выпуск свинины
В России активнее всего увеличивается выпуск свинины

Мировое население растет, причем колоссальными темпами: сейчас на планете проживет 8 млрд человек, хотя еще недавно было 7,5 млрд. К 2035 году, по прогнозам, численность населения в мире увеличится до 9 млрд человек. Очевидно, что с ростом численности населения повышается и его потребность в продуктах питания, в том числе животного происхождения, рассказал в ходе Первого мясного симпозиума руководитель «Центра Агроаналитики» Минсельхоза Дмитрий Авельцов. Общее производство мяса в мире в прошлом году составило 365 млн т, при этом больше всего — 137 млн т — пришлось на мясо птицы, в основном (около 75%) мясо кур, около 113,8 млн т — на свинину, 59,4 млн т — на говядину, привел данные он.

В России производство мяса птицы и свинины в убойном весе, по предварительной оценке, в прошлом году относительно уровня 2021-го увеличилось на 4,4% и 5% соответственно, а вот по говядине наблюдалось небольшое сокращение. В целом по итогам прошлого года в стране было произведено около 5,3 млн т мяса кур в убойном весе, 4,5 млн т свинины, 1,6 млн т говядины.

Производство индейки отечественными птицеводами в прошлом году составило около 415 тыс. т. «Мы почти подошли к показателю Германии, которая является одним из крупнейших мировых производителей этого мяса, и если в России объемы выпуска индейки и дальше будут расти теми же темпами, что были в предыдущие годы, то по итогам 2023-го мы можем стать вторым в мире производителем этого вида мяса», — прогнозирует Авельцов. Производство баранины в нашей стране хоть и не увеличивается, но сохраняется на стабильном уровне, добавил он.

В 2019 году наша страна стала нетто-экспортером мяса: экспорт превысил импорт, напомнил эксперт, и Россия продолжает демонстрировать успехи в этом направлении. В 2022 году вывоз мяса и субпродуктов из России превысил 0,5 млн т. Особенно хорошие показатели в плане внешней торговли продемонстрировали производители мяса бройлеров, поставки говядины на внешние рынки также увеличились.

Авельцов обратил внимание, что сегодня Китай, который является крупным импортером мяса, восстанавливает собственное производство. «В Китае в 2020 году резко провалился выпуск свинины из-за африканской чумы свиней (АЧС). Причина — большой объем производства этого мяса в ЛПХ, однако вместе с восстановлением отрасли емкость рынка для экспортных поставок уменьшается», — отметил он. Более того, в стране появляются крупные свиноводческие проекты, в числе которых — 26-этажный свинокомплекс мощностью 1,2 млн т свинины в год.

Кроме сужения рынка Китая как основного мирового импортера мяса, российских животноводов в этом году ждут и другие вызовы. Развивается рынок растительных белков, которые в перспективе, возможно, будут дешевле натурального мяса. Также есть климатические, геополитические, логистические, эпизоотические вызовы. С последними участникам рынка удается справляться очень хорошо: в прошлом году в России было зарегистрировано восемь вспышек гриппа птиц, тогда как в Европе — более 2 тыс., АЧС — 141 и свыше 3 тыс. соответственно. «За счет того, что в России основной объем птицы и свинины производится в промышленном секторе, а не в ЛПХ, эпизоотическая безопасность в стране находится на высоком уровне», — подчеркнул Авельцов.

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