В этом году производство свинины продолжит расти

Увеличение себестоимости производства в первой половине 2022-го стало самым серьезным вызовом для отрасли Д. Абрамов

В наступившем году Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает прироста производства свинины не менее чем на 5%. Это будет гарантировать стагнацию, а, возможно, и дальнейшее снижение цен на этот вид мяса, рассказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев. «Но мы очень надеемся, что ценовая конъюнктура на зерновые и шроты, сложившаяся в прошлом году, сохранится и в 2023-м», — добавляет он.



По словам Ковалева, в прошлом году главным событием для свиноводства стало снижение цен на зерно во второй половине года — из-за огромного урожая, сокращения экспорта и стабильного рубля оно подешевело на треть относительно первой половины 2022-го. «Это остановило тот рост себестоимости производства свинины, который наблюдался в первом полугодии 2022-го, и позволило поддержать рентабельность отрасли свиноводства на фоне снижения оптовых цен на свинину», — отмечает глава союза.



По его оценке, именно увеличение себестоимости производства в первой половине 2022-го стало самым серьезным вызовом для отрасли. «Она росла из месяца в месяц из-за разрыва логистических цепочек, увеличения курса доллара и стоимости логистики. Тем не менее, бизнес смог решить все логистические проблемы», — говорит Ковалев.



Самым большим достижением свиноводов в прошлом году стал рост потребления — по расчетам НСС, на 8%. В то время как цены на птицу и говядину повышались, на свинину они даже снизились относительно 2021 года. «В итоге с рынка ушел тот дополнительный объем свинины, который был произведен нашими предприятиями — в индустриальном секторе он составил порядка плюс 7,5%, — комментирует эксперт. — Увеличение потребления сбалансировало рынок, поэтому цены на свинину по итогам года снизились всего на 5-7%, а не на 10-15%, как могли бы, если бы потребление стагнировало или уменьшалось». Свинина в прошлом году оказалась одним из самых доступных видов мяса, подчеркивает глава НСС. Также на рост потребления положительно повлияли программы правительства по поддержке малоимущих слоев населения.



При этом в первом полугодии 2022-го были существенные задержки с экспортом. «Очень надеемся, что в этом году те наработки, которые сложились в прошлом по новым направлениям логистики, сработают, и экспорт продукции свиноводства по итогам 2023-го составит не менее 200 тыс. т», — заключает Ковалев.



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