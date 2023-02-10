Более трети россиян отметили рост цен на мясо

Цены на мясо в крупных торговых сетях весь последний месяц стабильны А. Гордеев

В последние четыре недели повышение цен на мясо и птицу отметили 36% россиян, следует из данных опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), опубликованных на официальном сайте центра. Кроме того, почти каждый третий (32%) назвал молоко и молочную продукцию одной из категорий с наиболее заметным ростом цен.



31% респондентов считают, что сильно выросли в цене рыба и морепродукты, почти каждый четвертый (24%) обратил внимание, что сильно дорожали хлеб и хлебобулочные изделия. О росте цен на плодоовощную продукцию говорят 23% опрошенных, на яйца — 22%, об удорожании сахара и растительного масла сказали по 20% респондентов. Согласно опросу, повышение цен на крупы и макаронные изделия отмечает почти каждый пятый (19%) респондент, почти каждый восьмой (12%) ощутил подорожание алкогольных напитков.



Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сказал «Агроинвестору», что цены на мясо в крупных торговых сетях весь последний месяц стабильны, наблюдается снижение отпускных цен на свинину и бройлера, при этом незначительно — в пределах 0,3-0,5% выросли цены на индейку, говядину и баранину. «Сигналов от поставщиков о повышении цен на мясо не поступало, более того, ожидается дальнейшее плавное снижение цен на свинину. Крупные торговые сети удерживают минимальную наценку на базовые мясные продукты, такие как свинина, говядина на кости, куриное мясо. На отдельные позиции — например, тушку бройлера, на протяжении последнего месяца действует отрицательная наценка в минус 7%», — рассказал он.



В конце января замглавы Национальной мясной ассоциации (НМА) Маргарита Бражевская говорила «Интерфаксу», что рост производства свинины и мяса птицы в России привел к снижению цен на них в 2022 году и увеличению потребления. Она сообщала, что за прошлый год потребительские цены на мясо кур снизились на 2,71%, свинина подешевела на 0,85%. Потребительские цены на говядину выросли на 16,03%, на баранину — на 11,47%. Как прогнозировали в НМА, в 2023 году производство свинины может увеличиться на 5-7%, мяса птицы — на 2%, в том числе мяса индейки — на 10%. По данным Росстата, с 31 января по 6 февраля 2023 года средние розничные цены на свинину снизились на 0,5%, мясо кур подешевело на 0,3%.



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