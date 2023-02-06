Совет ЕЭК одобрил беспошлинный ввоз в Россию 100 тысяч тонн говядины

Производство говядины во всех хозяйствах в 2022 году снизилось на 3,6% М. Стулов

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) согласовала беспошлинный ввоз в Россию в 2023 году до 100 тыс. т говядины для производства мясной продукции. Армения сможет беспошлинно импортировать до 10 тыс. т этого мяса, Беларусь — до 7,5 тыс. т, Казахстан — до 5 тыс. т, Кыргызстан — до 2,5 тыс. т, говорится на сайте ЕЭК. Основной объем импорта мяса из третьих стран приходится на замороженную продукцию, которая предназначена для производства мясных консервов и колбасных изделий. Одобренная мера, в первую очередь, направлена на обеспечение доступным сырьем производителей мясной продукции и стабилизацию потребительских цен на нее, уточняется в сообщении.



В прошлом году по нулевой ставке в Россию можно было ввезти до 200 тыс. т говядины и 100 тыс. т свинины. По данным Национального союза свиноводов, в целом поставки этих видов мяса составили 289,5 тыс. т и около 18 тыс. т соответственно. Обычная ставка на импорт говядины составляет 15%, свинины — 25%.



О том, что беспошлинный импорт говядины в Россию могут продлить на 2023 год, Минсельхоза сообщал в октябре прошлого года, писал «Агроинвестор». Такое решение было принято на комиссии Минэкономразвития по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. С просьбой продлить квоту на 2023 год в ведомство обратился Национальный союз мясопереработчиков. Он предупреждал, что отказ от продления квот на говядину может грозить ее дефицитом на рынке и ростом цен на 20-30%.



Национальный союз производителей говядины не одобрял такое решение. Дешевое сырье для переработчиков позволяет откормочным комплексам торговаться с фермерами при покупке скота, приоритетнее будет не покупка отечественных животных на забой, а возможность привезти дешевую импортную говядину, говорил «Агроинвестору» гендиректор союза Роман Костюк. Это приведет к сокращению инвестиций в отрасль и к тому, что Россия потеряет еще один-два года в вопросе увеличения собственного производства, чтобы избавиться от импорта, считает он. По оценке Росстата, производство говядины во всех хозяйствах в прошлом году снизилось на 3,6% до 2,78 млн т в живом весе.



Также Костюк обращал внимание, что ввоз дешевой импортной говядины в прошлом году не привел к снижению цен на нее в магазинах. По данным Росстата, к концу декабря 2022-го средние розничные цены на говядину (кроме бескостного мяса) были на 16% выше, чем в конце 2021 года. Стоимость колбасных изделий выросла на 7,7-9,2% в зависимости от категории.



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