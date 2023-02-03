Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться

Среднее значение индекса составило 131,2 пункта Е. Разумный

По итогам января мировые цены на продовольствие снижались десятый месяц подряд, говорится в отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ФАО ООН. Среднее значение индекса составило 131,2 пункта, что на 0,8% ниже его декабрьского уровня и на 17,9% меньше пикового значения, достигнутого в марте 2022 года.



По данным организации, январское снижение обусловлено главным образом падением цен на растительные масла (-2,9%), молочную продукцию (-1,4%) и сахар (-1,1%). Цены на зерновые выросли на 0,1%. Мировые цены на кукурузу увеличились незначительно на фоне активного экспортного спроса на бразильскую кукурузу и опасений в связи со сложившимися в Аргентине засушливыми условиями. В ФАО ожидают, что общий объем производства зерновых в 2022 году составит 2,76 млрд т, что на 1,7% ниже результатов 2021 года. В текущем году этот показатель продолжит уменьшаться, считают аналитики.



Большой рост в январе показали цены на рис, увеличившись за месяц сразу на 6,2%. Это объясняется сокращением предложения, высоким спросом в некоторых азиатских странах-экспортерах и колебанием обменного курса. Пшеница при этом подешевела на 2,5%.



Цены на мясо в январе стали меньше на 0,1% по сравнению с декабрем. Несмотря на продолжающееся седьмой месяц подряд снижение, значение этого индекса все еще на 1,3% выше показателей прошлого года. К сокращению значения данного индекса привело уменьшение мировых цен на мясо птицы, говядину и свинину, отметили аналитики. Мировые цены на мясо птицы упали значительнее всего, поскольку экспортное предложение со стороны ведущих поставщиков по-прежнему превышает импортный спрос.



Цены на свинину немного снизились на фоне высокого предложения свиней на убой, особенно в Бразилии и США, и более низкого, чем ожидалось, импорта Китаем в преддверии местного Нового года. Мировые цены на говядину также упали. При этом цены на баранину выросли на фоне роста импортного спроса, несмотря на увеличение объемов убоя в Австралии.



Стоимость сахара в мире стала меньше на 1,1%, что ниже декабрьского значения. Это первое снижение после резкого роста в предыдущие два месяца. «Снижение международных котировок сахара в январе было вызвано главным образом хорошим урожаем в Таиланде и благоприятными для развития посевов сахарного тростника погодными условиями, установившимися в ключевых районах выращивания этой культуры в Бразилии», — объяснили эксперты. Вместе с тем, обеспокоенность в связи со снижением видов на урожай в Индии и возможным сокращением экспортного предложения удержало цены на сахар от дальнейшего падения, отметили в ФАО ООН. ​



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