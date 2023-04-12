«Траст» выставил на торги «Родниковский» свинокомплекс

Проектная мощность предприятия — 19 тысяч тонн свинины в год Pixabay

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги крупнейшего на Урале производителя свинины — «Родниковский» свинокомплекс (Челябинская область), а также права требования к предприятию по пяти кредитам. Торги на площадке Российского аукционного дома намечены на конец мая. Стартовая цена лота — 1,2 млрд руб. Шаг повышения — почти 30,7 млн руб.



Комплекс входит в группу «Здоровая ферма». Продукция под одноименным брендом реализуется в крупнейших федеральных и региональных сетях России. Также у предприятия есть разрешение на поставки в страны СНГ, Гонконг и Вьетнам, сообщает «Траст». В прошлом году «Родниковский» произвел 16,5 тыс. т свинины в живом весе, уточнила «Агроинвестору» представитель «Траста». «Потенциал увеличения мощности есть, до 20%. Сейчас проектная мощность производства — 19 тыс. т в год,», — отметила она.



В прошлом году «Траст» уже пытался продать свинокомплекс, тогда с учетом долгов по кредитам его начальная стоимость составляла свыше 2 млрд руб. Аукцион был намечен на 1 марта 2022 года, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Активом интересовалась группа «Сибагро», она получила одобрение ФАС на его покупку, однако в итоге отказалась от своих планов. «При нынешней стоимости денег эта сделка сомнительна, инвестиции крайне рискованны и мало окупаемы», — говорил «Агроинвестору» владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев.



В декабре прошлого года «Траст» продал часть активов «Здоровой фермы»: бройлерное направление агрохолдинга за 4 млрд руб. купила группа «Черкизово». Также на днях банк выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае по стартовой цене почти 2 млрд руб. Предприятие также входит в ГК «Здоровая ферма», по собственным данным, оно является крупнейшим производителем товарного яйца на Урале. Тогда же «Траст» сообщил, что до конца года планирует выставить на торги «Родниковский» свинокомплекс. «Траст» стал владельцем «Здоровой фермы» в декабре 2018 года. До этого с марта 2016-го группа принадлежала «Русгрейн Холдингу».



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