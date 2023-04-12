разделы

реклама

журналы

Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Траст» выставил на торги «Родниковский» свинокомплекс

Стартовая цена — 1,2 млрд рублей

| Агроинвестор |

Проектная мощность предприятия — 19 тысяч тонн свинины в год
Проектная мощность предприятия — 19 тысяч тонн свинины в год

Банк непрофильных активов «Траст» выставил на торги крупнейшего на Урале производителя свинины — «Родниковский» свинокомплекс (Челябинская область), а также права требования к предприятию по пяти кредитам. Торги на площадке Российского аукционного дома намечены на конец мая. Стартовая цена лота — 1,2 млрд руб. Шаг повышения — почти 30,7 млн руб.

Комплекс входит в группу «». Продукция под одноименным брендом реализуется в крупнейших федеральных и региональных сетях России. Также у предприятия есть разрешение на поставки в страны СНГ, Гонконг и Вьетнам, сообщает «Траст». В прошлом году «Родниковский» произвел 16,5 тыс. т свинины в живом весе, уточнила «» представитель «Траста». «Потенциал увеличения мощности есть, до 20%. Сейчас проектная мощность производства — 19 тыс. т в год,», — отметила она.

В прошлом году «Траст» уже пытался продать свинокомплекс, тогда с учетом долгов по кредитам его начальная стоимость составляла свыше 2 млрд руб. Аукцион был намечен на 1 марта 2022 года, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Активом интересовалась группа «Сибагро», она получила одобрение ФАС на его покупку, однако в итоге отказалась от своих планов. «При нынешней стоимости денег эта сделка сомнительна, инвестиции крайне рискованны и мало окупаемы», — говорил «» владелец и председатель правления «Сибагро» Андрей Тютюшев.

В декабре прошлого года «Траст» продал часть активов «Здоровой фермы»: бройлерное направление агрохолдинга за 4 млрд руб. купила группа «». Также на днях банк выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае по стартовой цене почти 2 млрд руб. Предприятие также входит в ГК «», по собственным данным, оно является крупнейшим производителем товарного яйца на Урале. Тогда же «Траст» сообщил, что до конца года планирует выставить на торги «Родниковский» свинокомплекс. «Траст» стал владельцем «Здоровой фермы» в декабре 2018 года. До этого с марта 2016-го группа принадлежала « Холдингу».

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Приглашаем на конференцию «Агроинвестор»: PRO животноводство и комбикорма

Мероприятие пройдет 14 апреля в Москве

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023

Журнал

«Агротехника и технологии» №02, март-апрель 2023
Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?

«Агротехника и технологии»

Агро-каршеринг. Машинно-тракторные станции ожидает возрождение?
«Агроинвестор» №04, апрель 2023

Журнал

«Агроинвестор» №04, апрель 2023
Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее

«Агроинвестор»

Посевная в штатном режиме. Сельхозпроизводители продолжают сеять, однако работать им все сложнее
Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции

«Агроинвестор»

Рынок комбикормов вырос вопреки проблемам. Топ-25 крупнейших компаний выпустили более 21 млн т продукции