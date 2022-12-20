«Черкизово» купила бройлерное направление группы «Здоровая ферма»

«Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области «Здоровая ферма»

Банк непрофильных активов «Траст» продал на открытых торгах бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма». Покупателем стал АПК «Михайловский», входящий в группу «Черкизово». Сумма сделки составила 4,03 млрд руб., сообщила пресс-служба «Траста». «Агроинвестор» направил запрос в «Черкизово», на момент публикации материала компания не ответила.



В состав лота включены 100% долей в уставных капиталах входящих в структуру «Здоровой фермы» ООО «ТД “Здоровая ферма”», АО «Уралбройлер», ООО «Уральская мясная компания», ООО ГК «Здоровая ферма», ООО «Здоровая ферма деликатесы». Также в лот вошли права требования «Траста» и птицефабрики «Комсомольская» к этим юрлицам суммарно на 3,43 млрд руб.



ГК «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области. В лот входят Аргаяшская и Кунашакская птицефабрики, расположенные в регионе. Проектная мощность птицефабрик составляет 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции.



В начале декабря «Черкизово» приобрела у банка «Траст» предприятия агрохолдинга «Русское зерно Уфа». Все активы, включающие птицефабрики, мясоперерабатывающее производство, комбикормовый завод и сельскохозяйственные земли, группа получила в результате победы на открытых торгах, предложив за них 6,37 млрд руб. После этого «Черкизово» продала «Башкирскую» предприятию «Управление агроактивами», входящему в ГК «Таврос». Сумма сделки составила 2 млрд руб.



Источник «Агроинвестора» в отрасли говорит, что бройлерное направление группы компаний «Здоровая ферма» немного более сложное в управлении, чем птицефабрики «Русского зерна». Хотя «Траст» сохранил всю статистику и информацию для анализа предприятия, это стало большим плюсом интеграции, отметил он.



По его мнению, сложности с интеграцией актива однозначно будут, так как он достаточно большой. Чтобы включить новые предприятия в свою структуру дистрибуции, понадобятся усилия. Также проблемы могут возникнуть при реконструкции птицефабрик, так как они «не самые новые в отрасли», говорит собеседник «Агроинвестора». «Нужно учитывать геополитическую конъюнктуру, приобретение необходимых запчастей и расходных материалов при реконструкции. Сейчас все эти вопросы вызывают ряд сложностей», — считает он.



По его словам, сделка прошла в полном соответствии с практикой оценки такого рода предприятий на рынке. «Стоимость сделки находится в контуре ожиданий как продавца, так и покупателя», — заключил он.



ГК «Здоровая ферма» перешла к банку «Траст» в 2018 году. За это время компания стала крупнейшим производителем мяса птицы на Урале, интересной стратегическим инвесторам. Была проведена модернизация производственных корпусов, выросли все производственные показатели, а также доля продаж продукции в сети. За 2021 год выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб. Цена продажи компании соответствует ожиданиям «Траста», сообщила пресс-служба банка. ​



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

