Потребление свинины продолжит расти

В отрасли будут происходить банкротства и сокращение объема производств в старых свинокомплексах Д. Абрамов

Национальный союз свиноводов (НСС) обозначил основные тенденции, концептуальные изменения и основные вызовы, которые будут характерны для российский отрасли свиноводства до 2025 года. Главными факторами станут рост потребления свинины, ориентация на экспорт и дальнейший рост роли крупных производителей, следует из презентации НСС, с которой ознакомился «Агроинвестор».



Продолжающийся рост производства свинины и насыщение рынка приведут к усилению конкуренции между производителями этой продукции, полагают аналитики отраслевого объединения. По итогам прошлого года производство свинины в живом весе в России составило 5,76 млн т — на 275,5 тыс. т больше, чем в 2021-м, подсчитал Росстате. Потребление этого мяса внутри страны выросло на 242,2 тыс. т в убойном весе и достигло 4,36 млн т. При этом потребление других видов красного мяса снизилось: говядины россияне купили на 54,7 тыс. т меньше, чем годом ранее, а баранины — на 5,7 тыс. т меньше.



Средняя стоимость живых свиней 1-й и 2-й категорий в Центральном федеральном округе по итогам 2022 года составила 117,5 руб./кг — на 5,8% ниже, чем в 2021-м. Ранее НСС предупреждал о вероятном падении цены минимум на 10%. Фактическое снижение стоимости оказалось лучше прогноза благодаря увеличению потребления внутри страны, что поддержало падающие цены. Росту потребления также способствовала государственная помощь малоимущим слоям населения и снижение разницы в цене между свининой и птицей.



НСС ожидает, что благодаря системному снижению стоимости свинины и пересыщению предложения на рынке потребление свинины будет расти на 1-2% в год по меньшей мере до 2025 года и составит 32 кг на человека в год против 30 кг сейчас.



Из-за роста производства, ведущему к насыщению внутреннего рынка, страна продолжит отходить от модели импортозамещения продукции свиноводства к экспортной стратегии, следует из презентации Союза. Это означает, что отечественным производителям предстоит жесткая конкуренция с ведущими мировыми поставщиками за рынки стран Юго-Восточной Азии.



«По итогам продаж 2020-2022 годах Россия уже вошла в топ-10 мировых экспортеров. Войти в топ-5 мировых экспортеров свинины — главный стратегический вызов отрасли свиноводства в следующие 10 лет», — считает НСС.



В то же время по итогам прошлого года Россия увеличила импорт свинины на 53% до 17,98 тыс. т. Экспорт свинины (включая живых свиней, свиного шпика, субпродуктов и другой продукции) снизился на 10% до 173 тыс. т. Такая ситуация во многом стала следствием сокращения поставок во Вьетнам и Гонконг из-за подорожания логистики и снижения внутренних цен на свинину в странах Юго-Восточной Азии. Вместе с тем экспорт свинины из России в Казахстан и Беларусь вырос.



Развитие экспортного канала продаж свинины станет основной тенденцией развития отрасли на следующие несколько лет. Это подразумевает, что производителям предстоит изучать целевые рынки, готовить кадры и инвестировать в мощности по заморозке и хранению, подчеркивают в Союзе.



Сделки M&A на рынке производителей свинины необходимы для масштабирования крупных игроков и мягкого выхода из бизнеса «слабых» участников. В НСС оценивают как высокую вероятность того, что в отрасли будут происходить банкротства и сокращение объема производств в старых свинокомплексах. Если по итогам 2022 года доля 20 ведущих производителей свинины в общем объеме выпуска этой продукции составила 76%, то к 2025-му она достигнет 83%.



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