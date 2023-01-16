Производство свинины в России в этом году продолжит расти «Мираторг»

Минсельхоз США повысил прогноз мирового производства свинины в 2023 году на 3%: со 110,98 млн т до 114,09 млн т на фоне увеличения объемов выпуска этого мяса в Китае. В предыдущем обзоре, в октябре 2022 года, американские аналитики оценивали потенциал производства в КНР на уровне 52 млн т, сейчас — 55 млн т. Ожидается, что спрос на свинину в Китае увеличится из-за недавно снятых ограничений по COVID-19.



Прогнозы производства для других стран остаются в основном неизменными, говорится в обзоре. Так, выпуск свинины в странах ЕС может составить 22,58 млн т, в США — 12,47 млн т, в Бразилии — 4,44 млн т, в Канаде — 2,07 млн т, в Мексике — 1,6 млн т. Оценку производства в России американское агроведомство не дает.



Несмотря на ожидаемый рост производства, Китай останется крупнейшим импортером свинины и в 2023 году может закупить 2,1 млн т (1,7 млн т — в октябрьском обзоре), импорт в Японию оценивается на уровне 1,48 млн т, в Мексику — 1,24 млн т. В целом мировой прогноз импорта свинины повышен с 9,54 млн т до 9,81 млн т. В 2022 году, по оценке Минсельхоза США, он составил 9,39 млн т.



Крупнейшим в мире экспортером свинины в 2023 году может стать ЕС с 3,95 млн т, далее идут США (2,88 млн т), Канада (1,4 млн т) и Бразилия (1,37 млн т). Всего по итогам года в мире может быть экспортировано 10,73 млн т свинины (плюс 0,23 млн т по сравнению с октябрьским прогнозом), в 2022-м мировой вывоз оценивается на уровне 10,87 млн т.



Вместе с тем, прогнозы мирового производства говядины и куриного мяса по сравнению с октябрем почти не изменились — 59,2 млн т и 102,9 млн т соответственно. Цены на говядину у основных экспортеров по-прежнему относительно высоки по сравнению с уровнями, которые были до пандемии, что говорит об ограниченности поставок и устойчивом спросе на ключевых рынках, отмечают американские аналитики. Мировой экспорт говядины в этом году они оценивают в 12,2 млн т. Прогноз экспорта куриного мяса понижен на 1% до 14 млн т. Более слабый спрос в Китае, ЕС, Южной Африке и Великобритании в первую очередь повлияет на Бразилию — ведущего мирового экспортера. Тем не менее, ее поставки достигнут рекордных 4,56 млн т (в октябре потенциал отгрузок оценивался в 4,8 млн т).



Национальный союз свиноводов (НСС) ожидает прироста производства свинины в России в этом году не менее чем на 5%. Это будет гарантировать стагнацию, а, возможно, и дальнейшее снижение цен на этот вид мяса, ранее рассказал «Агроинвестору» гендиректор НСС Юрий Ковалев. Если в 2022-м цены на птицу и говядину повышались, то на свинину они снизились относительно 2021 года, что способствовало увеличению ее потребления, оценочно, на 8%. При этом в первом полугодии 2022-го были существенные задержки с экспортом. «Очень надеемся, что в этом году те наработки, которые сложились в прошлом по новым направлениям логистики, сработают, и экспорт продукции свиноводства по итогам 2023-го составит не менее 200 тыс. т», — говорил Ковалев.



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