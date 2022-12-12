«Траст» продал «РостАгро» почти за 19 млрд рублей

Покупателем агрохолдинга стала структура корпорации AEON Е. Разумный

Банк непрофильных активов «Траст» на открытых торгах продал ГК «РостАгро» за 18,7 млрд руб. при стартовой цене в 14,4 млрд руб. Покупателем стало ООО «Аеон Агро». К торгам было допущено четыре участника.



Как следует из документов аукциона, в лот вошли предприятия «ТрастАгро-Нива 1», «ТрастАгро-Нива 2», «ТрастАгро-Нива 3», «ТрастАгро-Элеватор», «Кургановский», УК «Ростагро», а также 99,56% паев ЗПИФ «Капитальные вложения» и права требования к УК «Ростагро» и «Кургановский». Агрохолдинг «РостАгро» входит в топ-15 землевладельцев России, под его управлением находится 240 тыс. га угодий, основной земельный банк расположен в Пензенской и Саратовской областях. Более 80% земель находится в собственности, 10% — в долгосрочной аренде. Выручка группы по итогам 2021 года составила 5 млрд руб., которую на 90% обеспечили продажи пшеницы и подсолнечника, EBIDTA составила 2,7 млрд руб., рентабельность по EBIDTA — 54%.



«На момент перехода к банку непрофильных активов „Траст“ в 2018 году бизнес ГК „РостАгро“ был убыточным, несмотря на то что она входила в топ-15 землевладельцев в стране по размеру земельного банка с земельным банком в 300 тыс. га, — отметила пресс-служба банка непрофильных активов. — За четыре года под управлением „Траста“ компания стала прибыльным агрохолдингом. Сегодня это готовая структура, которая продолжит обеспечивать непрерывный производственный цикл и после сделки. Цена продажи компании соответствует нашим ожиданиям».



По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, ООО «Аеон Агро» зарегистрировано в Москве в июне 2021 года с уставным капиталом 50 тыс. руб. Основной вид деятельности — смешанное сельское хозяйство. 80% компании принадлежит владельцу корпорации AEON Роману Троценко, 20% у Михаила Смирнова — управляющего корпорации. В корпорацию AEON входит около 30 предприятий, в числе которых речные пароходства, девелоперская компания, региональные аэропорты, один из крупнейших в России производителей азотных удобрений ГК «Азот» и др.



На прошлой неделе ФАС разрешила компании «Аеон Агро» купить сельхозпредприятие «Парижская Коммуна» на Ставрополье. Его площадь пашни превышает 16 тыс. га, из которых 10 тыс. га занимают посевы пшеницы. «Парижская Коммуна» также выращивает ячмень, подсолнечник, горох, кабачки и арбузы. Овощи, технические культуры, а также элитные семена возделываются на орошении, площадь орошаемых участков превышает 900 га.

Управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России» говорил, что сделка по продаже «РостАгро» станет второй по стоимости в этом году после продажи земельных активов «Юга Руси» оценочно за 25 млрд руб. При этом по площади земельного банка она крупнейшая за последние пять лет.



Ранее «Траст» продал на торгах активы холдинга «Русское зерно» за 6,37 млрд руб., покупателем стала группа «Черкизово». Также в декабре пройдет аукцион по продаже агрохолдинга «Здоровая Ферма», за него «Траст» рассчитывает получить 4,2 млрд руб.



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