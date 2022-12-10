В 2022 году объем сделок M&A в АПК может снизиться на 15%

Самой крупной сделкой года стала продажа земельных активов «Юга Руси» Pixabay

По итогам 2022 года объем российского рынка M&A в АПК с учетом ожидаемых к закрытию сделок банка «Траст» может составить $2,4 млрд. Это на 15% ниже, чем в прошлом году. Об этом на конференции «Агроинвестора» «Агрохолдинги России — 2022» рассказал управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. Он отметил, что количество сделок в этом году уменьшилось с 57 до 40, но их средняя стоимость увеличилась до $61,7 млн против $50,8 годом ранее. В целом, по словам Шумова, в феврале-марте аналитики рынка ожидали, что по итогам года результаты будут хуже.



Самой крупной сделкой 2022 года эксперт назвал продажу земельных активов «Юга Руси». Покупателем выступила компания «Агротехнологии». Оценочная стоимость сделки, по словам Шумова, составляет 25 млрд руб. Учредитель и гендиректор компании-покупателя — Андрей Шейкин. Следующее по значимости событие — ожидаемая продажа банком «Траст» активов «РостАгро» в Пензенской и Саратовской областях. Торги должны состояться 13 декабря. Эксперт отметил, что это один из самых крупных земельных активов на рынке за последние годы. Его оценочная стоимость составляет 15 млрд руб., «Траст» в октябре сообщал, что за актив планируется выручить не менее 14,4 млрд руб.​



Еще одна значимая для рынка сделка 2022 года — покупка «Медведовской агрофирмой» компании «Агронова Л» (входила в ГК «Регион»). Оценочная стоимости сделки составила 13 млрд руб. Сделкой, близкой к банкротной ситуации, стала продажа АФГ «Националь», покупателем стала компания «Косминвест», продолжил Шумов. Она купила права требования по долгам агрохолдинга и затем через суд получила контроль над компанией. Оценочный объем этой сделки составляет 10 млрд руб.



Ключевыми драйверами рынка в 2022 году стала покупка земельных активов — доля таких сделок составила 55% от общего объема. На выход зарубежных компаний из России пришлось 11 сделок — это 27,5% от общего числа. В частности, речь идет о продаже компанией PPF ГК «РАВ Агро», выход GB Foods («Галина Бланка») из российских активов, продажа компанией Goodvalley свинокомплекса в Тамбовской области и другие. На долю сделок, связанных с продажей активов банка «Траст», придется 16,6% от общего объема, если до конца года будут проданы «РостАгро» и «Здоровая ферма», рассказал Шумов.



По оценке эксперта Россельхозбанка, за последние пять лет общий объем сделок M&A в АПК составил порядка $9,6 млрд, их число достигло 216. Средняя стоимость сделки составила $44,6 млн. Большая часть этих сделок (73,6%) пришлось на сделки суммой до $30 млн. Самой крупной сделкой с 2017 года стала покупка компанией Japan Tabacoo АО «Донской табак» за $1,6 млрд в 2018 году.



Лидером на рынке M&A за пять лет стала ГК «Рост». Это связано с тем, что холдинг объединился с ГК «Долина овощей» и активно участвовал в покупке других тепличных хозяйств. Сумма сделок компании за пять лет составила не менее $623 млн. Вторым крупным игроком на рынке стала группа «Черкизово», она заключила 10 сделок на $469 млн. Третье место заняла компания «Остров Сахалин» с суммой сделок $415 млн, четвертое - ГК «Русагро» с объемом сделок $346 млн. Также активно покупали активы «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, УГМК, «Поронай», «Степь» и ГАП «Ресурс».



Шумов также рассказал об ожиданиях на 2023 год. По его словам, в следующем году ожидается две крупные сделки: продажа контроля в «Данон» и, возможно, продажа доли Wilmar в НМЖК. Кроме того, ожидается дальнейший уход иностранных компаний с российского рынка и выход российских игроков в новые регионы, в том числе Сибирь и Дальний Восток. Эксперт считает, что консолидация на рынке в 2023 году продолжится за счет поглощения небольших игроков крупными агрохолдингами.



Наблюдаемая сейчас вертикальная интеграция в 2023 году должна продолжиться, считает Шумов. «В первую очередь, компании интересует покупка земельного банка, снижение своих рисков с точки зрения ресурсов, а также возможная вертикальная интеграция, когда, например, растениеводы покупают производство и входят в переработку», — рассказал эксперт. Также, по его словам, в 2023 году возможен интерес непрофильных инвесторов к АПК. Кроме того, ожидается череда банкротств мелких компаний. «В растениеводстве ситуация сейчас непростая. Поэтому у небольших игроков могут возникнуть трудности. Мы увидим увеличение количества сделок по проблемным активам, что приведет к снижению среднего объема сделок», — полагает Шумов.



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