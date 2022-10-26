Владелец «Доширака» купил производителя Gallina Blanca в России

Спрос на продукты быстрого приготовления достаточно устойчивый Gallina Blanca

Южнокорейский холдинг HYSG, владеющий правами на бренд «Доширак», приобрел компанию «Юроп фудс ГБ» - российский актив испанской GBFoods, которая производит продукцию под брендом Gallina Blanca, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно выписке из реестра, единственным акционером компании «Юроп фудс ГБ» является холдинг HYSG, генеральным директором назначен Рю Тэджун. Сделка была закрыта 25 октября.



HYSG Group входит в южнокорейский холдинг HY Group. Он занимается производством напитков, молочных и морепродуктов, лапши быстрого приготовления и снеков в Южной Корее, России, Вьетнаме и США. В частности, ей принадлежат права на бренд «Доширак».



Ранее производителя Gallina Blanca собиралась купить другая компания. В конце 2021 года ФАС удовлетворила ходатайство ООО «СиДжи Фудс» — структуры CG Foods — о приобретении 100% ЗАО «Юроп Фудс ГБ». В GBFoods поясняли, что группа хочет сосредоточиться на развитии в Европе и Африке. Предполагалось, что покупатель продолжит выпускать в России продукты Gallina Blanca и расширит ассортимент «Юроп Фудс ГБ» за счет новых категорий.



Закрытие сделки ожидалось в феврале 2022 года. Тогда источники «Коммерсанта» оценивали ее стоимость в диапазоне 1-1,5 млрд руб. Как отмечалось в отчетности «Юроп Фудс ГБ» за 2020 год, бизнес компании находился под давлением из-за нестабильной экономической ситуации, а удорожание импортных поставок из-за колебаний курсов валют могло привести к снижению доходности. Однако в июне стало известно, что сделка сорвалась из-за сложностей с проведением платежа, связанных с западными санкциями. ​Тогда генеральный менеджер «Юроп Фудс ГБ» Елена Устинова говорила, что компания продолжает работать в составе испанской группы.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько сказал «Агроинвестору», что состоявшаяся сделка — вполне логичная. «Этот бизнес в России достаточно устойчивый, у него даже есть перспективы развития, поскольку, условно, это еда для молодежи с низкими доходами. Нехватки такого рода потребителей в ближайшие годы не предвидится, поэтому спрос на товар будет», — отметил эксперт.



«С одной стороны, на динамику спроса на такую продукцию будет давить движение в сторону здорового питания, однако потребление подобных товаров, вероятно, будет поддержано удобством приготовления и, в некоторой степени, дешевизной относительно натуральных ингредиентов», — ранее говорила «Агроинвестору» аналитик ФГ «Финам» Анна Буйлакова.​



«Юроп Фудс ГБ» с 1998 года управляет фабрикой по выпуску бульонных кубиков, приправ и макаронных изделий в Нижегородской области. В 2021 году выручка компании выросла на 4% до 1,6 млрд руб. Более 88% пришлось на сегмент сублимированных продуктов, следует из отчетности компании.



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