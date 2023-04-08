Банк «Траст» продает птицефабрику «Комсомольская»

«Комсомольская» является крупнейшим производителем товарного яйца на Урале Птицефабрика «Комсомольская»

«Траст» выставил на торги птицефабрику «Комсомольская» в Пермском крае. Торги на повышение пройдут на площадке Российского аукционного дома в мае. Стартовая цена лота — почти 2 млрд руб., шаг — 48,9 млн руб. Птицефабрика — один из активов ГК «Здоровая ферма», по собственным данным, предприятие является крупнейшим производителем товарного яйца на Урале. Согласно рейтингу Росптицесоюза, в прошлом году птицефабрика выпустила 683 млн яиц и стала по этому показателю девятой в стране.



Птицефабрика «Комсомольская» — компания полного цикла, включает комбикормовое производство, инкубаторы, цеха выращивания ремонтного молодняка и промышленного содержания кур-несушек, цеха сортировки и упаковки яйца, говорится в сообщении «Траста». Продукция птицефабрики под брендом «Здоровая ферма» продается в 20 регионах, 90% продаж приходится на крупнейшие федеральные сети. У предприятия есть разрешение на экспорт в страны Таможенного союза, Персидского залива и Таиланд.



Птицефабрика зарегистрирована в 2005 году, на тот момент учредителем был департамент имущественных отношений Пермского края. В 2007 году птицефабрика была приватизирована челябинским холдингом «Уралбройлер» (позднее — ГК «Здоровая ферма»). В конце 2016-го предприятие снова сменило собственника: «Здоровую ферму» приобрел «Русгрейн Холдинг». В конце 2018 года его, включая «Комсомольскую», выкупил банк «Траст», новым собственником стала УК «Траст Птицеводческие активы». Под управлением «Траста» объем производства птицефабрики увеличился на 5%, фабрика вышла на свою проектную мощность.



По словам гендиректора УК «Траст — Птицеводческие активы» Генриха Арутюнова, которого цитирует Telegram-канал Национального союза птицеводов, рынок столового яйца в России пока находится не в столь высокой стадии консолидации, как бройлерного направления, свиноводства, индейководства и др. Но движение в этом направлении идет, и уже есть отдельные инвесторы, которые хотят консолидировать значительную долю рынка. «Именно они могут стать потенциальными покупателями птицефабрики “Комсомольская”, поскольку этот актив может стать ключевым для реализации стратегии, — считает он. — Предприятие имеет возможность в течение короткого времени и со сдержанной инвестпрограммой увеличить производство яйца более чем в два раза до 1,5 млрд штук, что позволит ему стать одним из лидеров в России». Это обеспечит и лучшую себестоимость производства, а это, в свою очередь, позитивно отразится на доходах, обращает внимание Арутюнов.



Также он отмечает, что уже сейчас предприятие успешно с точки зрения выполнения плана: по итогам первого квартала производство выросло на 6%, а EBIDTA на 27% выше бизнес-плана. «Птицефабрика готова к интеграции в управление — как к портфельному инвестору, так и в структуру управляющей компании действующего холдинга», — оценивает он.



Птицефабрика «Комсомольская» производит яйцо — социально значимый продукт, самый дешевый продукт животного происхождения, а развитие производства яйца в нашей стране остается стабильным и востребованным, прокомментировала «Агроинвестору» гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. «Яйцо пользуется высоким спросом и у конечного потребителя, и у производителей продуктов питания — соусов, колбас, хлебобулочных и кондитерских изделий», — напоминает она.



Средняя годовая рентабельность яичных птицефабрик составляет 7% — это не тот уровень, который может позволить инвестировать в развитие производства, оценивает Бобылева. При этом в летний период птицеводческие предприятия зачастую работают с более низкой рентабельностью, так как рынок яйца насыщен. «Однако, поскольку яйцо всегда было и будет востребованным на рынке, данный актив является интересным для потенциального инвестора и однозначно найдет своего покупателя», — добавляет она.



Источник в отрасли, знакомый с продаваемым активом, сказал «Агроинвестору», что птицефабрика «Комсомольская» находится в хорошем состоянии и является одним из значимых игроков Урала. «Это интересный актив для зарабатывания денег, но лучше всего он проявит себя в руках профильного инвестора, который будет понимать, как обеспечивать такое предприятие кормами, оборудованием, расходными материалами, — говорит он. — Управлять яичным предприятием немного проще, чем мясным. Рынок яйца в России является устоявшимся, спрос обеспечивается предложением, на экспорт много яйца пока не поставляется, но и новых проектов в яичном птицеводстве не появляется. При этом яйцо пользуется стабильным спросом, прямых товаров-субститутов у него нет. Конечно, есть некоторый риск снижения спроса на яйцо со стороны промышленного сектора, но оно если и будет, то небольшим».



В прошлом году «Траст» продал бройлерное направление ГК «Здоровая ферма», покупателем стала группа «Черкизово». Сейчас кроме «Комсомольской» банк выставил на торги отдельным лотом комбикормовый завод в Свердловской области, который сейчас не работает. Его стартовая цена — 29 млн руб. Кроме того, до конца года банк планирует выставить на торги свиноводческое направление ГК «Здоровая ферма» — Родниковский свинокомплекс. В сумме за три актива с учетом «Комсомольской» «Траст» рассчитывает получить 3 млрд руб.



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