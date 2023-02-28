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В 2022 году топ-20 крупнейших производителей выпустили 15,4 млрд пищевых яиц

Также представлены регионы-лидеры в данном секторе

| Агроинвестор |

37 субъектов страны обеспечивают потребности региона на 100% и более
37 субъектов страны обеспечивают потребности региона на 100% и более

По итогам 2022 года топ-20 крупнейших птицефабрик выпустили 15,4 млрд пищевых яиц. Среднее производство на душу населения в данной группе составило более 470 штук. Об этом говорится в материалах , опубликованных в Telegram-канале организации. Союз также представил рейтинг субъектов России по производству яиц в прошлом году. Выяснилось, что 37 регионов обеспечивают свои потребности на 100% и более, а 24 субъекта страны закрывают показатель менее чем на 50%. Среднее производство яиц на душу населения в этой группе — 44 шт.

Согласно рейтингу производителей , основанном на региональных данных, лидером среди компаний в 2022 году стала , которая выпустила более 1,61 млрд яиц. Предприятие занимает долю рынка в 5%. На втором месте расположился «» с показателем в 1,37 млрд яиц и долей рынка в 4%. В 2022 году компания поднялась с третьей на вторую позицию. Тройку лидеров замыкает с производством в 1,35 млрд яиц (4%). В топ-5 также попали птицефабрики «Свердловская» и «Окская», выпустившие чуть больше 1 млрд (доля рынка 3%) и 972 млн (3%) яиц соответственно. 

На шестом месте оказалась птицефабрика «Яратель» (входит в холдинг«Ак Барс»), объем производства которой в 2022 году достиг 850 млн. В январе 2023 года заявляла, что «Яратель» намерена в два раза увеличить производство яиц в Татарстане. Для этого в Апастовском районе республики будет построена вторая производственная площадка холдинга — «Яратель-Апастово». Птицефабрика будет рассчитана на выпуск 655 млн яиц в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд руб. Первые корпуса планируется запустить в 2025 году, тогда же начнется производство. В 2026—2027 годах ожидается выход на полную мощность.​

На седьмом месте в рейтинге оказалась птицефабрика «Вараксино», выпустившая 776 млн яиц. Аналогичный показатель у «Башкирской». «Комсомольская» произвела 683 млн яиц. Замыкает топ-10 агрофирма «Сеймовская» с показателем в 665 млн шт.

Согласно рейтингу регионов, 20 из них в 2022 году произвели 64% яиц от общего объема выпуска. Первую позицию с большим отрывом занимает Ленинградская область, где было произведено 3,54 млрд яиц. Доля рынка субъекта — 8%. На втором месте — Ярославская область с показателем в 2,28 млрд штук (5%). На третьем и четвертом местах оказались Челябинская и Ростовская области, которые выпустили одинаковое количество яиц — 1,66 млрд штук (доля рынка — по 4%). На пятой и шестой строках расположились Краснодарский край и Свердловская область с одинаковым показателем в 1,61 млрд яиц (также по 4%). На седьмой позиции — Белгородская область с объемом производства в 1,6 млрд штук (3%), на восьмой — Мордовия (1,58 млрд, 3%). Далее следуют Татарстан (1,53 млрд, 3%) и Пермский край (1,43 млрд, 3%).  

Исполнительный директор Константин Корнеев ранее говорил «», что рынок яйца в России достаточно насыщенный и сбалансирован с точки зрения объема и предложения. Он отмечал, что яйцо — это дешевый продукт, поэтому его доля в потребительской корзине не меняется. По его словам, главный фактор влияния на рентабельность и рынок яйца в целом — это регулирование экспорта зерновых, которые являются основой себестоимости производства кормов.

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