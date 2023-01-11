«Ак Барс Холдинг» построит в Татарстане птицефабрику за 6 млрд рублей

В прошлом году производство яиц в России увеличилось flickr.com

Птицефабрика «Яратель», входящая в «Ак Барс Холдинг» Ивана Егорова, намерена в два раза увеличить производство яиц в Татарстане. Для этого в Апастовском районе республики будет построена вторая производственная площадка холдинга — «Яратель-Апастово», пишет «Бизнес Online» со ссылкой на директора «Ярателя» Фаниса Нигаматуллина. По его словам, птицефабрика будет рассчитана на выпуск 655 млн яиц в год. Объем инвестиций в проект оценивается в 6 млрд руб. Первые корпуса планируется запустить в 2025 году, тогда же начнется производство. В 2026—2027 годах ожидается выход на полную мощность.



По итогам 2022 года на существующей площадке в Лаишевском районе Татарстана компания выпустила 835-850 млн яиц, рассказал Нигаматуллин. К 2026-му «Яратель» планирует производить 1,5 млрд яиц в год, что даст компании возможность попасть в топ-3 крупнейших производителей страны. На сегодняшний день «Яратель» занимает седьмое место среди производителей пищевого куриного яйца в России и первое — в Татарстане, отмечает «Бизнес Online».



По словам Нигаматуллина, первоначально планировалось нарастить производство яиц до 1 млрд штук на базе первой площадки. Однако позже было принято решение строить новую птицефабрику в другом районе республики, чтобы разделить риски гибели поголовья в случае заноса вируса гриппа птиц. В Апастовском районе Татарстана на 55 га земли находится агрофирма «Апас-Мол», входящая в «Ак Барс Холдинга». Органические удобрения, получаемые из продуктов жизнедеятельности птицы, помогут повысить урожайность на полях, считает Нигаматуллин. В свою очередь, у «Апас-Мола» появится новая точка сбыта зернобобовых культур.



Новая птицефабрика разместится на площади 200 га, сейчас идет ее проектирование, пояснили «Бизнес Online» в холдинге. Там подчеркнули, что проект был презентован руководству республики и получил одобрение. Оборудование для птицефабрики будет закупаться как российское, так и импортное. «Каналы закупок родительского стада также отлажены, на новой птицефабрике будут “работать” несушки тех же кроссов, что и на основном заводе “Яратель” в Лаишевском районе», — уточнил Нигаматуллин.



Он также рассказал, что на втором этапе реализации проекта будет проводится глубокая переработка яиц. Кроме того, планируется построить комбикормовый завод, после запуска которого холдинг пересмотрит логистику доставки кормов на птицеводческие площадки. Нигаматуллин сказал «Бизнес Online», что комбикормовый завод будет обеспечивать две птицефабрики «Ярателя». Бройлерное направление обеспечит кормами расположенная в столице Татарстана «Казанская мельница». Президент Российского птицеводческого союза («Росптицесоюз») Владимир Фисинин в декабре говорил изданию «Ветеринария и жизнь», что по итогам 2022 года производство яиц в России составит 45,8 млрд штук, что на 1 млрд больше, чем в 2021-м.



Исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев сказал «Агроинвестору», что рынок яйца в России достаточно насыщенный и сбалансирован с точки зрения объема и предложения. «Ввод в эксплуатацию новых мощностей в этом секторе приведет к изменению ценовой конъюнктуры, так как конкуренция между игроками усилится. В результате и без того невысокая рентабельность производителей яйца может снизиться, как минимум в регионе действия данной фабрики», — считает эксперт. Яйцо — это дешевый продукт, поэтому его доля в потребительской корзине не меняется, отметил Корнеев. По его словам, стоимость кормов сейчас резко снизилась, поэтому главный фактор влияния на рентабельность и рынок яйца в целом- это регулирование экспорта зерновых, которые являются основой себестоимости производства кормов.



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