Топ-25 компаний в 2022 году выпустили свыше 5 млн тонн мяса бройлера

Два года подряд первое место в рейтинге занимала группа «Черкизово» Ю. Эйвазова

По итогам 2022 года топ-25 крупнейших игроков выпустили свыше 5 млн т мяса бройлера (здесь и далее — в живом весе), оценил Национальный союз птицеводов (НСП). Лидером производства стала ГАП «Ресурс» с более чем 1 млн т (808 тыс. т в 2021 году). Компания сместила с первой строчки группу «Черкизово», которая сохраняла лидерство в 2021-м и 2020-м годах. В 2022 году она произвела 846 тыс. т мяса бройлера против 813 тыс. т в 2021 году. В тройку лидеров также вошло «Приосколье» с объемом производства 445 тыс. т. В 2021 году компания также занимала третью строчку в рейтинге с показателем 424 тыс. т.



В пресс-службе «Черкизово» уточнили «Агроинвестору», что с учетом приобретенных в конце 2022 года предприятий в Башкирии (ГК «Русское зерно Уфа») и в Челябинской области (ГК «Здоровая ферма») сейчас «Черкизово» способна выпускать в год более 1 млн т мяса бройлеров в живом весе.



Четвертое место, как и по итогам 2021-го и 2020 годов занял «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, увеличивший производство с 352 тыс. т. до 372 тыс. т. Замыкает первую пятерку, как и в прошлом списке лидеров, компания «Белгранкорм», нарастившая объемы выпуска мяса бройлера примерно с 295 тыс. т до 301 тыс. т. Птицефабрика «Серверная» тоже сохранила свою позицию в рейтинге, заняв шестое место с показателем 271 тыс. т (240 тыс. т в 2021 году). На седьмой строчке осталась группа «Продо», объем выпуска у которой увеличился со 175 тыс. т до 186 тыс. т.



Восьмое место досталось «Мираторгу», который в прошлом году занимал 10 место. Объем выпуска мяса бройлера у агрохолдинга вырос со 150 тыс. т до 174 тыс. т. За ней следует птицефабрика «Чамзинская» (входит в холдинг «Хорошее дело»), которая в 2022 году снизила производство мяса бройлера со 158 тыс. т до 155 тыс. т. Компания опустилась на одну строчку в рейтинге — с восьмого на девятое место.



Согласно данным Национального союза птицеводов, в прошлом году УК «Траст Птицеводческие активы» произвела 147 тыс. т мяса бройлера против 152 тыс. т в 2021 году. Компания указана в рейтинге без места, в прошлом списке лидеров она была девятой.



Под управлением компании было два крупных агрохолдинга: группа компаний «Здоровая Ферма» и агрохолдинг «Русское зерно». В 2022 году банк «Траст» продал эти активы, их новым владельцем стал агропромышленный комплекс «Михайловский», входящий в группу «Черкизово».



Замыкает топ-10 компания «Челны-бройлер» ( «Агросила») с объемом выпуска 127 тыс. т. На 11-м месте — агрофирма «Октябрьская», которая выпустила 93 тыс. т мяса бройлера. 12-ю строчку в рейтинге заняла компания «Ситно» с показателем 92 тыс. т. На 13-м — агрохолдинг «Сибирский премьер», который выпустил 87 тыс. т. За ним следуют «Элинар-бройлер» с объемом производства 82 тыс. т и «Экоптица» (66 тыс. т).

