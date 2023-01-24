В 2022 году группа «Черкизово» увеличила экспорт на четверть

В структуре поставок 75% пришлось на мясо бройлера «Черкизово»

В 2022 году экспорт продукции группы «Черкизово» в натуральном выражении увеличился на 25% по сравнению с показателем за 2021 год и превысил 100 тыс. т, говорится в сообщении компании. Значительная часть вывоза, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо бройлера — около 75 тыс. т, его поставки в прошлом году выросли более чем на 20%.



По данным «Черкизово», наиболее заметный рост экспортных продаж в 2022 году был отмечен в сегменте колбасных изделий и продуктов из индейки. Так, в каждой из категорий объем отгрузок приблизился к 10 тыс. т, увеличившись примерно на треть в годовом сравнении. Поставки свинины на иностранные рынки составили около 15 тыс. т, что примерно на 15% больше показателя 2021 года. Увеличение в экспортном портфеле доли продукции с высокой добавленной стоимостью (прежде всего в категории колбасных изделий) позволило «Черкизово» в 2022 году обеспечить рост экспортной выручки более чем на 40%, подчеркнули в компании.



Основная доля экспорта «Черкизово» приходится на Китай, Казахстан и другие страны Евразийского экономического союза, а также Саудовскую Аравию и Вьетнам. За год компания увеличила число покупателей за счет расширения клиентской базы в странах, куда осуществляет устойчивые поставки, а также за счет выхода на новые рынки — в Катар, Анголу и другие. Кроме того, агрохолдинг налаживает вывоз своей продукции в страны с мусульманской культурой потребления.



Главными направлениями экспорта для «Черкизово» в ближайшие годы по-прежнему останутся Китай, ЕАЭС и Саудовская Аравия, отмечает компания. При этом планируется дальнейшая диверсификация географии экспорта и устойчивые отгрузки в страны Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии. «В частности, мы заинтересованы в открытии доступа на рынки Филиппин, Малайзии, Индонезии и других стран», — приводит пресс-служба компании слова директора по экспорту ТД «Черкизово» Елены Вольгушевой.



Между тем, согласно данным Росстата, российские сельхозорганизации в 2022 году произвели 12,9 млн т мяса в живом весе, что на 4,9% больше, чем в 2021-м. В лидерах по темпам роста находится производство свиней, которое выросло на 6,9% до 5,3 млн т. Птицы выращено 6,5 млн т (на 4,9% больше), крупного рогатого скота — 1,04 млн т (на 3,5% меньше), овец и коз — 39 тыс. т (на 2,7% меньше). Накануне Минсельхоз сообщил, что в 2022 году во всех хозяйствах производство мяса достигло рекордных 16 млн т в живом весе.



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