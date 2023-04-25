«Черкизово» вложит 3,5 млрд рублей в развитие «Здоровой фермы»

Через несколько лет компания планирует выйти на максимальную загрузку 120-150 тысяч тонн мяса птицы в год «Здоровая ферма»

Группа «Черкизово» планирует в течение трех лет инвестировать более 3,5 млрд руб. в развитие «Здоровой фермы» (Челябинская область), купленной в конце прошлого года. Генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов на совещании с главой области Алексеем Текслером отметил, что считает регион перспективным и с точки зрения потребления, и с точки зрения производственной эффективности. «У нашей команды большой опыт, но и задачи амбициозные, не простые. Думаю, если мы скоординируем усилия, то все возможно преодолеть. В ближайшее время будем стабилизировать производство и через пару лет выходить на максимальную загрузку 120-150 тыс. т мяса птицы», — сказал Михайлов (цитата по «Коммерсанту»).



По словам Текслера, площадки, которые приобрела группа «Черкизово» — это треть производства мяса птицы в регионе, но у предприятий были определенные проблемы. «Вхождение квалифицированного собственника в этот бизнес мы оцениваем положительно, так как заинтересованы в росте объемов производства. Это и налоговая база, и занятость населения, и заработная плата, потенциал объема экспорта», — сказал губернатор. Он акцентировал внимание новых собственников на необходимости решения экологических вопросов, в том числе завершении строительства очистных сооружений. Без этого, по мнению Текслера, говорить о росте не представляется возможным.



По словам исполнительного директора компании «Ринкон Менеджмент» Константина Корнеева, «Здоровая ферма» является лидером Челябинской области по объемам производства мяса птицы. «Предприятие не новое, но в хорошем состоянии. Нужны будут вложения в обновление инфраструктуры, восстановление критических точек и т. д. », — прокомментировал «Агроинвестору» Корнеев. Эксперт рынка мяса Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Анна Кудрякова говорит, что у «Здоровой фермы» ранее были сложности с производством, но, если за актив берется «Черкизово», то, скорее всего, ситуация кардинально изменится. «Все их предприятия — это самые современные предприятия», — объясняет она.



Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отмечает, что расположение Челябинской области способствует экспорту в Центрально-Азиатский регион и КНР, поэтому, в случае прохождения аттестации, выход продукции «Здоровой фермы» на внешние рынки вполне возможен. Также считает и Корнеев, однако, обращает внимание он, предприятие больше ориентировано на обеспечение внутрирегиональных потребностей.



Группа «Здоровая Ферма» занимает 30% рынка мяса птицы в Челябинской области, проектная мощность птицефабрик составляет 120 тыс. т мяса птицы в год, 18 тыс. т продукции мясной переработки и 240 тыс. т кормов. Торговый дом «Здоровая Ферма» выпускает 250 наименований продукции. Группа перешла к банку «Траст» в 2018 году. За это время компания стала крупнейшим производителем мяса птицы на Урале, интересной стратегическим инвесторам. Была проведена модернизация корпусов, выросли все производственные показатели, а также доля продаж продукции в сети. За 2021 год выручка бройлерного направления ГК «Здоровая Ферма» составила более 10 млрд руб. Цена продажи компании — 4,03 млрд руб. — соответствует ожиданиям «Траста», сообщала пресс-служба банка. ​



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