«Черкизово»: санкции не сильно отразились на возможностях развития технологий в АПК

Развитие технологий возможно только при совместной работе отраслей, ученых и стартапов «Черкизово»

Директор по интеграции бизнес-процессов и управлению проектом ERP группы «Черкизово» Евгений Лобанов не видит серьезных ограничений в плане развития современных технологий в агробизнесе на фоне санкций. «Да, есть технология, например, SAP Integrated Business Planning, которая больше недоступна для российского рынка. Это опускает нас где-то на 10 лет в области наработок программного обеспечения. Но, если я, условно, хочу разрабатывать систему планирования, то меня ничего не останавливает», — сказал он в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». При этом, по словам Лобанова, для развития нужна совместная работа, инвестиции в новые и высокотехнологичные проекты, также необходимо сотрудничать со стартапами, научными сообществами и говорить об актуальной проблематике.



Как пример использования современных технологий — роботизированный колбасный завод компании в подмосковной Кашире. Также «Черкизово» использует дистанционный контроль микроклимата в птичниках. Мониторинг бизнес- и технологических процессов в реальном времени позволяет обеспечить быстрое реагирование за счет оперативного сбора данных через сервер. По словам Лобанова, агрохолдинг разрабатывал систему совместно с российскими партнерами.



Кроме того, компания использует робота бота-помощника при уборке птичника, и он уже показал результаты: качество птицы и среды птичника улучшилось за счет его бесперебойной работы. Для контроля качества продукции и производительности труда на предприятиях группы используется машинное зрение. Теперь эти наработки нужно масштабировать и развивать, уверен Лобанов.



«Нам нужны люди, которые понимают процессы. Сейчас на рынке даже переизбыток, как мне кажется, возможностей: какие угодно технические средства, датчики, программное обеспечение и т. д. Но очень мало практики их применения», — отметил Лобанов. Поэтому, по его словам, группа «Черкизово» открыта и готова делиться своим опытом.



Лобанов уверен, что российские компании должны вместе инвестировать в людей, которые разрабатывают программное обеспечение, робототехнику, генетику и др. «Я думаю, по-другому вряд ли можно достичь успеха. Просто нужен технологический стек, когда каждый на своем уровне занимается своей задачей», — говорит Лобанов.



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