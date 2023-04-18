«Черкизово»

В ближайшей перспективе потребление колбасы может вырасти на 2%, считает директор ассоциации «Объединение мясопереработчиков» Екатерина Лучкина. В 2022 году потребление снизилось на 1,9%, а это практически уровень статистической погрешности, сказала она в ходе конференции «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма». По словам Лучкиной, выручка от реализации за этот период выросла на 10,6% только за счет увеличения цен. В будущем она также будет расти за счет средней цены и ухода от промо. Структура потребления, по словам эксперта, останется неизменной.



Лучкина считает, что стратегической тенденцией для переработчиков сейчас является адаптация к новым реалиям. По ее словам, единые риски сохраняются для всего АПК. Среди них — рост цен на оборудование, технику, программное обеспечение, удобрения, нарушение логистических цепочек и др. «Следующий пакет санкций будет предусматривать еще большее давление, в том числе блокировать варианты обходы уже действующих санкций. Поэтому не надо расслабляться», — подчеркнула Лучкина. Еще один риск — дефицит кадров. Он связан с несоответствием требований и ожиданий работодателей и соискателей друг к другу.



«В таких условия понятно, что внимание управленцев в бизнесе должно быть максимально направлено на повышение адаптивности к изменяющимся условиям и повышению эффективности всех процессов. Кончено, ваша модель бизнеса должна быть более устойчивой, чем у конкурентов. И зачастую одним из элементов такой устойчивости является консолидация и вертикальная интеграция», — считает Лучкина. Причин для консолидации несколько, продолжает она. Так, трудности с импортом и изменением условий кредитования легче решать крупным игрокам. Кроме того, их бизнес уже диверсифицирован, что делает его более устойчивым и защищенным при меняющихся условиях. Опыт Бразилии и США, прошедших этот этап, показывает, что отрасль консолидируется в руках менее десяти компаний, и России тоже придется это пройти.



При выборе актива для покупки, инвесторам следует обращать внимание на состояние основных средств, ветеринарно-санитарное благополучие, локализацию, интегрированность цепочек поставок, сбыта, долговую нагрузку и риски. Кроме типовых, в отрасли есть и специфические риски, обращает внимание Лучкина. Среди них — изъятие земель, отказ в льготном кредитовании и налогообложении. Также нужно быть готовым к изменениям в госрегулировании, и общая тенденция заключается в том, что требований становится все больше и они только ужесточаются.



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