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В 2022 году чистая прибыль «Черкизово» снизилась на 13,6%

При этом компания увеличила производство свинины и мяса птицы

| Агроинвестор |

Рентабельность свиноводческих компаний по EBITDA в 2022 году составляла около 25%
Рентабельность свиноводческих компаний по EBITDA в 2022 году составляла около 25%

Чистая прибыль «» по МСФО за 2022 год снизилась на 13,4% по сравнению с показателем за 2021-й и достигла 14,6 млрд руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на финансовый отчет компании. Выручка в прошлом году увеличилась на 15% и составила 184,3 млрд руб. Согласно отчету, валовая прибыль за это время выросла на 4,2% и составила 42,1 млрд руб., а операционная прибыль снизилась на 9,8% до 17,5 млрд руб.

Согласно отчету, производство свинины «» в живом весе в прошлом году составило 254 тыс. т против 240 тыс. т в 2021-м, мяса птицы в убойном весе — 736 тыс. т против 710 тыс. т, индейки в убойном весе — 100 тыс. т. В 2022-м группа собрала 219 тыс. т яровой пшеницы (198 тыс. т в 2021 году), 254 тыс. т — озимой пшеницы (145 тыс. т), 141 тыс. т кукурузы (122 тыс. т), 147 тыс. т сои (114 тыс. т), 44 тыс. т подсолнечника (57 тыс. т).

Гендиректор () Юрий Ковалев сказал «», что рентабельность свиноводческих компаний по EBITDA в 2022 году составляла около 25%, при этом в 2021-м она превышала 30%. Эксперт также выразил надежду, что в этом году показатель сохранится на уровне прошлого, так как несмотря на продолжающееся снижение цен на свинину, себестоимость производства тоже сокращается благодаря хорошей зерновой конъюнктуре. 

В начале февраля представил рейтинг крупнейших производителей свинины за прошлый год. Согласно данным союза, 20 крупнейших компаний произвели более 4 млн т свинины в живом весе. Группа «» заняла девятую строчку, выпуск свинины компанией вырос с 241 тыс. т до 257 тыс. т. На первой позиции в списке находится «». За прошлый год агрохолдинг увеличил производство с 555,2 тыс. т до 665 тыс. т, а свою долю рынка — с11,2% до 12,6%, следует из рейтинга НСС.

Как ранее сообщала «», по итогам прошлого года ей также удалось обеспечить рост экспортной выручки более чем на 40%. Общие отгрузки компании за рубеж превысили 100 тыс. т. Значительная часть вывоза, как и в предыдущие годы, пришлась на мясо курицы — около 75 тыс. т. Зарубежные поставки куриного мяса в 2022 году увеличились более чем на 20%. Наиболее же заметный рост экспортных продаж был отмечен в сегменте колбасных изделий и продуктов из мяса индейки: в каждой из категорий объем отгрузок приблизился к 10 тыс. т, увеличившись примерно на треть год к году. Поставки свинины на иностранные рынки составили около 15 тыс. т, что примерно на 15% больше показателя 2021 года.

«» - один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. Компания также занимается растениеводством. Компания производит продукцию под брендами «», «Петелинка», «Куриное царство», «-Пава», Pit Product, Casademont и др.  Группа включает в себя 16 птице- и 20 свинокомплексов, 14 мясоперерабатывающих предприятий, а также 12 комбикормовых заводов. Земельный банк компании составляет около 300 тыс. га.

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