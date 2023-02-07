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Премия «Агроинвестор года-2022»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

В 2022 году топ-20 компаний произвели 4 млн тонн свинины

Доля лидеров рынка увеличилась до 76%

| Агроинвестор |

Первую позицию в списке неизменно удерживает «Мираторг»
Первую позицию в списке неизменно удерживает «Мираторг»

В прошлом году 20 крупнейших компаний произвели более 4 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), следует из обновленного рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (). По итогам 2021 года суммарный объем лидеров был на уровне 3,65 млн т, в 2020-м — 3,48 млн т. за этот период доля топ-20 игроков увеличилась с 73,7% до 76% от общего промышленного производства свинины в стране. 

Первую позицию в списке неизменно удерживает «». За прошлый год агрохолдинг увеличил производство с 555,2 тыс. т до 665 тыс. т, а свою долю рынка — с11,2% до 12,6%, следует из рейтинга . На втором месте, как и годом ранее, группа «Сибагро». Ее производство выросло с 365,7 тыс. т до 388 тыс. т. Третью строчку заняла группа «», которая в прошлом году была четвертой. Компания увеличила выпуск свинины с 308 тыс. т в 2021-м до 336 тыс. т в прошлом году.

Также в первую пятерку производителей вошли «» (четвертое место) и «» (пятое место). Годом ранее они занимали третью и четвертую позиции соответственно. Объем производства у «» увеличился с 274 тыс. т до 321 тыс. т, «» снизил объем с 309 тыс. т до 299 тыс. т.

Холдинг «» занял шестую строчку с производством 270 тыс. т свинины. В прошлом году компания была пятой с 245 тыс. т. УК РБПИ и СПФ поднялась на две позиции в рейтинге — с девятого до седьмого места. Их общее производство в 2022 году выросло с 238 тыс. т до 263 тыс. 

Восьмой в списке оказалась «» с производством 262 тыс. т против 253 тыс. т годом ранее. На девятой строчке — группа «», выпуск свинины у которой вырос с 241 тыс. т до 257 тыс. т. Замыкает первую десятку агрохолдинг «» со 156,4 тыс. т свинины. По итогам 2021 года компания занимала то же место со 130,4 тыс. т.

Вторую половину рейтинга открывает им. Н. И. Ткачева, незначительно увеличивший объемы выпуска свинины — со 111 тыс. т до 111,4 тыс. т. На 12-м месте, как и в списке лидеров по итогам 2020 и 2021 годов, расположилась агрофирма «», объем ее производства увеличился с 97 тыс. т до 105,3 тыс. т. «» поднялась на одну строчку и заняла 13-е место с объемом производства 101 тыс. т против 78,7 тыс. т в 2021 году. 14-й в рейтинге стала АВК «», которая сохранила объем производства на уровне 96,4 тыс. т. 

«Белгранком», несмотря на снижение производства на 1,5 тыс. т до 69,5 тыс. т, сумел подняться с 17-го на 15-е место. Холдинг «» увеличил производство всего на 0,4 тыс. т до 60,1 тыс. т, однако это позволило ему переместиться с 19-й на 16-ю строчку. «» за год прибавил 1,7 тыс. т до 59,6 тыс. т и поднялся с 20-й на 17-ю позицию рейтинга. 

В топ-15 также вошла ГК , которая выпустила 73 тыс. т свинины. На 16-м месте расположился «» (72,7 тыс. т), на 17-м- ГК «» (62,6 тыс. т). 18-е место заняла компания «», которая выпустила 60,7 тыс. т свинины. На 19-м — СПК «» (55,5 тыс. т), замыкает топ-20 агрохолдинг « Групп» с 47,2 тыс. т свинины. 

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Премия «Агроинвестор года-2022»

Победители премии будут объявлены 3 февраля.

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