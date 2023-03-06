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Форум «Магнит» и агробизнес
Форум «Магнит» и агробизнес

Группа «Продо» вложит более 2 млрд рублей в модернизацию «Мясокомбината Клинского»

Объем производства увеличится на 30%

| Агроинвестор |

В 2022 году «Мясокомбинат Клинский» занял первое место по продажам сосисок на рынке Москвы и Московской области
В 2022 году «Мясокомбинат Клинский» занял первое место по продажам сосисок на рынке Москвы и Московской области

Группа «», один из крупнейших российских производителей продукции из мяса птицы, колбасных изделий, полуфабрикатов и мясных деликатесов, начала масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации «Мясокомбината Клинского». Его реализация рассчитана на три года. В результате объем производства увеличится на 30% до 46 тыс. т в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд руб., сообщила компания.

Цель проекта — расширить выпуск таких динамично развивающихся категорий продукции как сосиски, колбасы и мясные деликатесы в формате нарезки. Первый этап проекта предполагает строительство склада готовой продукции и увеличение мощности по производству нарезки, он должен завершится осенью 2023 года.

В 2022 году «Мясокомбинат Клинский», по данным розничных сетей, занял первое место по продажам сосисок на рынке Москвы и Московской области. В этой категории бренд «Клинский» занимает 19% рынка столичного региона, а в высоком ценовом сегменте — 53%. Нарезка — динамично растущая категория в ассортименте предприятия. Объем продаж нарезанных колбас и мясных деликатесов ежегодно увеличивается на 40-80%. Сейчас мясокомбинат производит более 31 тыс. т колбасной продукции и полуфабрикатов в год, они позиционируются в основном в высокой ценовой категории.

Мясокомбинат активно расширяет географию продаж: в этом году он внесен в федеральный реестр экспортеров как поставщик в Казахстан, Армению, Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, говорит гендиректор группы «» Вадим Долгов. «Уверен, что увеличение объемов производства позволит качественно реализовать рыночный потенциал нашего предприятия», — отметил он.

Несмотря на то, что в последнее время экономия стала главным трендом в поведении потребителей, участники рынка колбасных изделий не отмечают существенного падения продаж даже в высоком ценовом сегменте. Представитель «» ранее говорила «», что в прошлом году у компании росли продажи продукции как низкоценовых, так и премиальных брендов. «Качественные продукты из мяса птицы, колбасные изделия и мясные деликатесы — это простой способ сделать приятное себе, своим близким и обязательный атрибут выездов на природу, вечеринок на даче», — поясняла она.

«Еда остается быстрым и доступным способом снять стресс, успокоиться и побаловать себя, — комментировал «» представитель группы «». — Во многом по этой причине мы видим, что продажи мясной продукции в 2022-м в целом сохранились на уровне 2021 года. При этом растет реализация сырокопченых колбас в нарезке и мясных снеков. В категории колбасных изделий также обозначился переход потребителей на меньший формат упаковки». 

Группа «» основана в 2004 году. Товары под брендами компании продаются в 65 регионах России. Широкий ассортимент продукции выпускают четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Бизнес агрохолдинга включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает свыше 1,7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Мясная культура — УМКК», «Ясная горка» и др.

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