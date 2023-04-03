Группа «Продо» утвердила стратегию развития до 2026 года

Компания расширит мощности производства комбикормов, свинины и продукции мясопереработки Группа «Продо»

Совет директоров группы «Продо» утвердил стратегию развития на период 2023 — 2026 годов. Компания сконцентрируется на двух ключевых для нее регионах — Центральном федеральном округе и Сибири, где расположена большая часть входящих в агрохолдинг предприятий. В результате реализации инвестпроектов объемы производства на «Омском беконе» за год увеличатся на 8,5%, на «Мясокомбинате Клинском» - на 30% за три года.



Как ранее писал «Агроинвестор», группа «Продо» начала масштабный инвестиционный проект реконструкции и модернизации «Мясокомбината Клинского». Общий объем инвестиций в проект оценивается более чем в 2 млрд руб. Цель проекта — расширить выпуск динамично развивающихся категорий продукции: сосисок, колбас и мясных деликатесов в формате нарезки. Сейчас мясокомбинат производит более 31 тыс. т колбасной продукции и полуфабрикатов в год, объем выпуска должен увеличиться до 46 тыс. т.



Еще два крупных проекта по модернизации и расширению мощностей стартуют в Омской области на «Лузинском комбикормовом заводе» и растениеводческом предприятии «Продо Зерно». «Лузинский комбикормовый завод» - один из крупнейших производителей комбикормов в России. В 2022 году объем он выпустил 162 тыс. т продукции. Основная ее часть направляется на нужды предприятий агрохолдинга, однако сейчас компания также активно развивает направление продаж комбикормов частным хозяйствам региона. В 2023 году на «Лузинском комбикормовом заводе» начнется строительство первой очереди элеватора. «Продо Зерно» начнет возведение зерно-семенного комплекса. Объем инвестиций в оба проекта оценивается в 1 млрд руб.



Кроме того, инвестиции в расширение производства на свиноводческом комплексе «Омский бекон» позволят уже к августу этого года запустить две новые площадки откорма по 1,7 тыс. голов каждая. Благодаря этому в 2024 году объем реализации свинины вырастет примерно на 8,5% к текущим показателям. На сайте компании говорится, что «Омский бекон» занимает 24% рынка Омской области по промышленному производству свинины, выпуская свыше 16 тыс. т свинины в живом весе.



«Инвестиционная политика группы “Продо” базируется на укреплении рыночных позиций в регионах с высокой конкуренцией, — отметил гендиректор компании Вадим Долгов. — Серьезная загрузка мощностей наших предприятий требует их увеличения для расширения возможностей и полной реализации потенциала. Инвестиционная стратегия направлена на решение этих задач и достижение весомого мультипликативного эффекта для предприятий группы».



Группа «Продо» основана в 2004 году. Товары под брендами компании продаются в 65 регионах России. Широкий ассортимент продукции выпускают четыре птицефабрики и три мясоперерабатывающих предприятия, расположенные в Центральном, Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. Бизнес агрохолдинга включает полный производственный цикл от производства сырья до реализации готовой продукции. Группа выпускает свыше 1,7 тыс. наименований колбасных изделий, продуктов из мяса птицы, охлажденных и замороженных полуфабрикатов, а также мясных деликатесов. Крупнейшие бренды «Продо»: «Клинский», «Омский бекон», «Троекурово», «Рококо», «Мясная культура — УМКК», «Ясная горка» и др.



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