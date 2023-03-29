ГАП «Ресурс» планирует вдвое увеличить поголовье овец в Ростовской области

Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд рублей flickr.com

ГАП «Ресурс» планирует в два раза увеличить поголовье овец на своих площадках в Ростовской области. К 2024 году компания может довести маточное стало до 54 тыс. голов, собственный молодняк на откорме — до 100 тыс. голов. Объем инвестиций в проект оценивается в 1,5 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.



В регионе ГАП «Ресурс» развивает кластер по производству баранины. Сейчас овцекомплексы с общим поголовьем 26 тыс. животных работают в Морозовском, Милютинском и Белокалитвинском районах. В рамках реализации инвестпроекта планируется расширение площади действующих комплексов и создание новых площадок, а также модернизация скотобойни и строительство комбикормового завода.



В начале марта пресс-служба министерства со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского сообщала, что кластер по производству баранины ГАП «Ресурс» включен в «100 губернаторских инвестиционных проектов». В 2022 году было запущено предприятие по убою и переработке мелкого рогатого скота в Белой Калитве мощностью до 2,5 тыс. т баранины в год. По итогам прошлого года было произведено 450 т мясной продукции, из которой экспортировано более 40 т.



Белокалитвинский кластер включает создание трех площадок по 36 тыс. голов, откормочные площадки на 30 тыс. голов, родильного блока, строительство комбикормового завода мощностью до 7 тыс. т при работе в одну смену и увеличение до 14 тыс. т при работе в две смены, модернизацию мясоперерабатывающего комбината, мощность которого составит до 5 тыс. т баранины в год, говорил Рачаловский.



О том, что ГАП «Ресурс» займется мясопереработкой на модернизированных мощностях агрохолдинга «Белая птица» стало известно в июне прошлого года. Тогда руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин говорил «Агроинвестору», что при расширении продуктовой линейки компания становится еще более привлекательным партнером для крупных каналов реализации — федеральных розничных сетей.



ГАП «Ресурс» - крупнейший в стране производитель мяса бройлера, также компания занимается растениеводством, производством кормов и подсолнечного масла, реализацией готовой продукции и др.



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