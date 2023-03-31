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Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»

«Рузком» начнет производить полуфабрикаты и готовые блюда в Подмосковье

Запуск предприятия за 2,5 млрд рублей запланирован на 2024 год

| Агроинвестор |

«Рузком» реализует в Подмосковье проект по производству продуктовых полуфабрикатов и готовых блюд. Его запуск запланирован на 2024 год, инвестиции в проект оцениваются в 2,5 млрд руб., сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Новое предприятие будет выпускать готовые блюда, салаты, наггетсы, сэндвичи и другую продукцию.

О строительстве завода стало известно в июле 2021 года. Тогда инвестиции в проект оценивались в 1,6 млрд руб., сообщала пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Строительство первой очереди планировалось завершить в четвертом квартале 2022 года. Отмечалось, что основной ассортимент нового завода будет состоять из салатов различных кухонь мира, готовых завтраков и обедов, линейки готовых блюд для здорового питания, а также готовых мясных и кулинарных рыбных изделий. По оценке на тот момент, в целом производственные мощности нового предприятия позволят выпускать до 2 тыс. упаковок готовой продукции в сутки.

В апреле 2022 года министерство сообщало, что мощность предприятия составит более 24 тыс. т продукции в год. Согласно бизнес-плану компании «Рузком», новое производство ориентировано на переработку говядины, мяса птицы и рыбы для магазинов и заведений сегмента HoReCa. Уточнялось, что в ассортимент войдут салаты, сэндвичи, наггетсы, разнообразные супы и готовые блюда в индустриальной упаковке, в том числе для здорового рациона. 

В состав холдинга «Рузком» входят два крупных мясокомбината Подмосковья — Лыткаринский мясоперерабатывающий завод и мясокомбинат «Рузский». Ведущее направление деятельности компании — производство и продажа мясной продукции и мясной консервации. «Рузком» производит и продает изделия из мяса и мясных субпродуктов как под собственными торговыми марками, так и в формате privatе label, а также специи и приправы.

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