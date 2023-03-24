В Сибири выявлено несколько вспышек АЧС

В целом ситуация с АЧС в России находится под контролем Pixabay

В Красноярском крае в нескольких личных подсобных хозяйствах был обнаружен вирус африканской чумы свиней (АЧС). Администрация Минусинского района сообщила, что вспышка заболевания зафиксирована в селе Городок, житель которого обратился к ветеринару и сообщил о гибели домашней свиньи. В селе 60 дворов, там содержат в общей сложности более 200 свиней, пишет «Интерфакс».



После обнаружения АЧС был установлен карантин на территории эпизоотического очага и угрожаемой зоны. «Всех находящихся в этом очаге свиней умерщвляют бескровным методом, туши сжигают. Навоз, остатки кормов, инвентарь, а также ветхие помещения, деревянные полы и прочее в очаге заражения также уничтожают. Убытки населению компенсируют», — добавили в пресс-службе администрации района.



Ранее в мясоперерабатывающем цехе в Каратузском районе Красноярского края была обнаружена продукция, зараженная АЧС. Она была приобретена местным предпринимателем в личном подсобном хозяйстве в поселке Малая Минуса Минусинского района. В результате около 16 т мясной продукции из было изъято и вместе с тушами животных уничтожено.



Кроме того, очаг АЧС был выявлен в городе Минусинск и селе Каратузское. О вспышке заболевания в Минусинске 22 марта сообщил ТАСС мэр города Андрей Первухин. «Сейчас специалисты производят обход частных подворий, чтобы определить численность поголовья», — рассказывал он.



Гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев отмечает, что в целом ситуация с АЧС в России находится под контролем — как со стороны государства, так и со сторон бизнеса. «Думать, что проблема может исчезнуть совсем, было бы наивно, — сказал он «Агроинвестору». — Тот факт, что вспышки заболевания периодически возникают и в дикой природе, и в ЛПХ, для нас не сюрприз. Этими вспышками государство активно занимается, усиливает мероприятия по их предотвращению».



Глава НСС предполагает, что, скорее всего, появление случаев АЧС в ЛПХ Красноярского края связано с тем, что использовались корма сомнительного качества, однако наверняка назвать причину сложно — заболевание может переноситься и с кормом, и через транспорт.



«В целом, Красноярский край является надежным производителем в секторе промышленного свиноводства, и появление АЧС в ЛПХ — сигнал для бизнеса к усилению биобезопасности, — обращает внимание Ковалев. — Когда регион долгое время в эпизоотическом плане благополучен несмотря на то, что все меры по обеспечению биобезопасности в промышленном секторе предпринимаются, может возникнуть некоторое расслабление, связанное с человеческим фактором. В сложившейся ситуации у предприятий есть повод еще раз провести промышленные инструктажи и усилить бдительность». В этом случае индустриальный сектор от вспышек заболевания в личных подсобных хозяйствах не пострадает, уверен эксперт.



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